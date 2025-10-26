С начала суток на фронте произошло 71 боевое столкновение, больше всего боев – на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 26 октября, на фронте зафиксировано 71 боевое столкновение. Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00.

Вражеские обстрелы

От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности Белая Береза, Чернацкое, Чуйковка, Малушино, Бруски, Шалыгино Сумской области; Ясная Поляна, Архиповка, Логи Черниговской области.

Боевые действия на севере

Одну вражескую атаку отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес один авиаудар, сбросил четыре управляемые авиабомбы, совершил 74 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отразили четыре вражеские атаки в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское. Силы обороны успешно остановили семь попыток продвижения противника, одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении враг пять раз пытался прорваться в районах Выемки, Переездного и Федоровки. Наши защитники успешно отразили все вражеские атаки.

На Краматорском направлении противник сегодня не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении сегодня захватчик девять раз атаковал в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка, Плещеевка. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка. Шесть боевых столкновений еще продолжаются.

Сегодня на Александровском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Александроград, Павловка, Новогригорьевка и в направлении населенного пункта Рыбное. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

Ситуация на других направлениях

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Млиновка и Зеленый Гай. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Сладкое, Ровнополье, Зализничное и Нечаевка.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили четыре атаки врага вблизи населенных пунктов Новоандреевка, Степное и Степногорск. Кроме того, противник нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Веселянка и Новояковлевка.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудары по населенному пункту Ольговка.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.

