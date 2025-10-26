На фронте за сутки 181 боестолкновение, 76 вражеских штурмов отражено на Покровском направлении, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 25 октября 2025 года, на фронте было зафиксировано 181 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением семи ракет, 75 авиационных ударов, сбросив при этом 144 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 3021 обстрел, из них 136 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4698 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Даниловка, Покровское, Братское Днепропетровской области; Гуляйполе, Павловка Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 900 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 214 беспилотных летательных аппаратов и 81 единицу автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки состоялось пять боевых столкновений, враг нанес 13 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и совершил 150 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска, Красного Первого, Строевки и в сторону Бологовки, Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера состоялось восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Богуславки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы полка "Скала" зачистили Торское в Донецкой области: Уничтожено до сотни рашистов, есть пленные. ВИДЕО

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел 12 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Новоселовка, Заречное, Торское и в направлении населенных пунктов Дробышево и Коровий Яр.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки и Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение, подразделения противника пытались продвинуться в районе Ступочек.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 22 атаки в районах Александро-Шультино, Плещиевки, Щербиновки, Русина Яра и в сторону Константиновки и Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 76 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Шахово, Владимировка, Панковка, Маяк, Сухой Яр, Зверево, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Проминь, Балаган, Новопавловка, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Дачное", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Спецназовцы проникли в тыл врага на Северо-Слобожанском направлении и устроили засаду: уничтожено 13 оккупантов. ВИДЕО

Обстановка на Юге

На Александровском направлении противник за прошедшие сутки совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Сосновка, Алексеевка, Нововасильевское, Степное, Поддубное, Вербовое, Вишневое, Новогригорьевка, Павловка, Злагода и в направлении Рыбного.

Как информирует Генштаб, на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три атаки врага в районе Малиновки.

На Ореховском направлении отбито семь атак противника вблизи Степного, Каменского, Степногорска и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

Также читайте: Поражены Рязанский НПЗ и склад боеприпасов в Белгородской области РФ, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Больше читайте в нашем Telegram-канале