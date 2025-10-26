РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8087 посетителей онлайн
Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 411 4

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 136 890 человек (+900 за сутки), 11 291 танк, 34 002 артсистемы, 23 477 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 136 890 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 136 890 (+900) человек
  • танков - 11 291 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 477 (+18) ед.
  • артиллерийских систем - 34 002 (+15) ед.
  • РСЗО - 1 526 (+0) ед.
  • средства ПВО - 1 230 (+0) ед.
  • самолетов - 428 (+0) ед.
  • вертолетов - 346 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 74 399 (+214) ед.
  • крылатые ракеты - 3 880 (+0) ед.
  • корабли/катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 65 517 (+81) ед.
  • специальная техника - 3 981 (+0) ед.

Также смотрите: Три российских десантника ликвидированы в Ставрополе, - ГУР. ВИДЕО

ликвидация рф

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

армия РФ (21037) Генштаб ВС (7140) ликвидация (4127)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.10.2025 07:38 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
26.10.2025 07:48 Ответить
Добре запечені кацапи в ББМках
показать весь комментарий
26.10.2025 08:00 Ответить
погода погіршилась, тепер до кобзона зручніше на бронєтаксі.
показать весь комментарий
26.10.2025 08:15 Ответить
 
 