Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 136 890 человек (+900 за сутки), 11 291 танк, 34 002 артсистемы, 23 477 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 136 890 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 136 890 (+900) человек

танков - 11 291 (+4) ед.

боевых бронированных машин - 23 477 (+18) ед.

артиллерийских систем - 34 002 (+15) ед.

РСЗО - 1 526 (+0) ед.

средства ПВО - 1 230 (+0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 74 399 (+214) ед.

крылатые ракеты - 3 880 (+0) ед.

корабли/катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 65 517 (+81) ед.

специальная техника - 3 981 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

