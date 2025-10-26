УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 136 890 осіб (+900 за добу), 11 291 танк, 34 002 артсистеми, 23 477 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 136 890 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 136 890 (+900) осіб 
  • танків - 11 291 (+4) од.
  • бойових броньованих машин - 23 477 (+18) од.
  • артилерійських систем - 34 002 (+15) од.
  • РСЗВ - 1 526 (+0) од.
  • засоби ППО - 1 230 (+0) од.
  • літаків - 428 (+0) од.
  • гелікоптерів - 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 74 399 (+214) од.
  • крилаті ракети - 3 880 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 65 517 (+81) од.
  • спеціальна техніка - 3 981 (+0) од.

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

26.10.2025 07:38 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
26.10.2025 07:48 Відповісти
Добре запечені кацапи в ББМках
26.10.2025 08:00 Відповісти
погода погіршилась, тепер до кобзона зручніше на бронєтаксі.
26.10.2025 08:15 Відповісти
Арта нарешті здолала чергову тисячу, наступна, з огляду на тенденції, буде десь ближче до нового року.
ББМ роздухарились, диви ще й другу сотню (183) закриють в цьому місяці
Жовтень минулого року 923 ББМ
26.10.2025 09:08 Відповісти
 
 