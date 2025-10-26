Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 136 890 осіб (+900 за добу), 11 291 танк, 34 002 артсистеми, 23 477 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 136 890 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 136 890 (+900) осіб
- танків - 11 291 (+4) од.
- бойових броньованих машин - 23 477 (+18) од.
- артилерійських систем - 34 002 (+15) од.
- РСЗВ - 1 526 (+0) од.
- засоби ППО - 1 230 (+0) од.
- літаків - 428 (+0) од.
- гелікоптерів - 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 74 399 (+214) од.
- крилаті ракети - 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 65 517 (+81) од.
- спеціальна техніка - 3 981 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ББМ роздухарились, диви ще й другу сотню (183) закриють в цьому місяці
Жовтень минулого року 923 ББМ