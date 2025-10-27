Сообщено о подозрении начальнику финслужбы: мужчина начислял зарплату уволенным военным. ФОТОрепортаж

На Киевщине ГБР сообщило о подозрении начальнику финслужбы воинской части, который почти год начислял зарплату уволенным военным

Работники Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины разоблачили начальника финансовой службы воинской части на Киевщине, который незаконно продолжал начислять денежное обеспечение уволенным военнослужащим. Из-за его действий государство потеряло почти 500 тысяч гривен.

Офицер почти год после увольнения двух военнослужащих не останавливал их выплаты, поэтому средства из бюджета продолжали поступать на их счета, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, государству был нанесен ущерб почти на 500 тысяч гривен.

Начальнику финансовой службы сообщено о подозрении в халатном отношении к службе, причинившем существенный вред, совершенном в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Также читайте: Разоблачен командир воинской части с Черниговщины, который с сообщниками создал "командный пункт на бумаге". Незаконные выплаты достигли 2 млн грн, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будут судить чиновника воинской части в Одесской области, который организовал "дистанционную службу" подчиненным и присвоил 20 млн грн их выплат, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ