Повідомлено про підозру начальнику фінслужби: чоловік нараховував зарплату звільненим військовим. ФОТОрепортаж

На Київщині ДБР повідомило про підозру начальнику фінслужби військової частини, який майже рік нараховував зарплату звільненим військовим

Працівники Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрили начальника фінансової служби військової частини на Київщині, який незаконно продовжував нараховувати грошове забезпечення звільненим військовослужбовцям. Через його дії держава втратила майже 500 тисяч гривень.

Офіцер майже рік після звільнення двох військовослужбовців не припиняв їхні виплати, тому кошти з бюджету продовжували надходити на їхні рахунки, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, державі було завдано збитків майже на 500 тисяч гривень.

Начальнику фінансової служби повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

