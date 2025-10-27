На фронте произошло 168 боестолкновений, треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 168 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Захватчики нанесли 70 авиационных ударов, сбросив 148 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2635 дронов-камикадзе и осуществили 3065 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили семь штурмовых действий оккупантов, два боестолкновения продолжаются. Также враг нанес десять авиационных ударов, при этом сбросил 24 управляемые авиабомбы, совершил 149 обстрелов, из которых три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и в сторону Бочкового.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили девять штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районе населенного пункта Степная Новоселовка, Зеленый Гай и в сторону Песчаного.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголово, Надежда и Заречное. До сих пор в двух локациях бои продолжаются.

На Славянском направлении враг шесть раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение, подразделения противника пытались продвинуться в районе Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении россияне 25 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Александро-Калинового, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русина Яра.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 57 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Орехово. В некоторых локациях бои не прекращаются. Сегодня на этом направлении обезврежено 97 оккупантов, из которых 68 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили две единицы автомобильной техники, БТР и средство РЭБ оккупантов. Также значительно повреждены две реактивные системы залпового огня, две боевые бронированные машины, единица автомобильной техники и средство РЭБ. Кроме этого, украинские защитники поразили пять укрытий личного состава.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 14 вражеских атак на позиции наших войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филия, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербово, Алексеевка, Новогригорьевка и Успеновка, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки.

На Ореховском направлении захватчики четыре раза пытались продвинуться в районе Каменского и в сторону Приморского, и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил четыре безрезультатные попытки наступления, понес потери.

