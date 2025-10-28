Сеть предприятий из стран Балтии заправляют "теневые" танкеры РФ, - СМИ

Сеть предприятий из Латвии, Литвы и Эстонии заправляет танкеры "теневого флота" РФ, которые перевозят нефть из России в нарушение международных санкций.

Отмечается, что к операциям по заправке на море танкеров, которые, судя по всему, перевозят российскую нефть, причастна группа компаний Fast Bunkering. Саму заправку неоднократно осуществляли бункерные танкеры Rina и Zircone, которые контролируют фирмы, связанные с этой группой компаний, выяснили журналисты.

По их данным, в период с июня 2024 года по март 2025-го Rina и Zircone "провели 286 операций по перегрузке нефти с судна на судно, заправив 177 танкеров нефтью и нефтепродуктами, из которых по крайней мере 159 зашли в российские порты незадолго до или после этих перевозок".

В статье приводятся также данные финансово-аналитической компании S&P Global, согласно которым за 12 месяцев до апреля 2024 года вблизи побережья Мальты, Греции, Испании (Гибралтара), Нидерландов и других европейских стран было проведено не менее 3100 операций по заправке танкеров российского теневого флота.

Более 30 "теневых" танкеров РФ в Финляндии

По данным финской медиакомпании Yle, в Финляндии за неделю зафиксировали 31 "теневой" танкер РФ, который прошел через Финский залив. Комментируя ситуацию в беседе с агентством AFP, глава финской пограничной службы Микко Хирви заявил, что, по его оценке, российские морские перевозки сегодня находятся на том же уровне, что и до начала войны в Украине. "Это означает, что передвижение кораблей осуществляется во многом за счет "теневого флота", - отметил он.

С февраля текущего года ЕС ввел санкции против 400 таких танкеров. По словам Хирви, использование старых судов для перевозки российской нефти в обход санкций создает угрозу экологической катастрофы. Из-за "плохого состояния" устаревших судов и того, что капитаны то и дело отключают спутниковые навигационные системы, угроза для окружающей среды "явно высока", особенно в водах Финского залива, предупредил чиновник.

Теневой флот РФ

В России работает "теневой флот" Путина из около 1400 судов, которым Кремль пользуется, чтобы обходить западные санкции и продавать нефть. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, эти суда не только помогают России зарабатывать на экспорте топлива, но и представляют угрозу безопасности судоходства и окружающей среде.

Эксперты ЕС предупреждают, что часть такого флота могут использовать и в гибридных операциях - например, для запусков дронов или шпионажа.

Есть подозрения, что некоторые из этих судов уже выполняли такие задачи, в частности во время инцидентов в Дании, когда дроны временно остановили работу аэропорта Копенгагена.

