Мережа підприємств з країн Балтії заправляють "тіньові" танкери РФ, - ЗМІ

Мережа підприємств з Латвії, Литви та Естонії заправляє танкери "тіньового флоту" РФ, які перевозять нафту з Росії в порушення міжнародних санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deutsche Welle із посиланням на дані журналістського розслідування литовської медіакомпанії LRT.

Зазначається, що до операцій із заправки на морі танкерів, які, судячи з усього, перевозять російську нафту, причетна група компаній Fast Bunkering. Саму заправку неодноразово здійснювали бункерні танкери Rina і Zircone, які контролюють фірми, пов'язані з цією групою компаній, з'ясували журналісти.

За їхніми даними, в період з червня 2024 року по березень 2025-го Rina і Zircone "провели 286 операцій з перевантаження нафти з судна на судно, заправивши 177 танкерів нафтою і нафтопродуктами, з яких принаймні 159 зайшли в російські порти незадовго до або після цих перевезень".

У статті наводяться також дані фінансово-аналітичної компанії S&P Global, згідно з якими за 12 місяців до квітня 2024 року поблизу узбережжя Мальти, Греції, Іспанії (Гібралтару), Нідерландів та інших європейських країн було проведено не менше 3100 операцій із заправки танкерів російського тіньового флоту.

Понад 30 "тіньових" танкерів РФ у Фінляндії

За даними фінської медіакомпанії Yle, у Фінляндії за тиждень зафіксували 31 "тіньовий" танкер РФ, який пройшов через Фінську затоку. Коментуючи ситуацію в бесіді з агентством AFP, глава фінської прикордонної служби Мікко Хірві заявив, що, за його оцінкою, російські морські перевезення сьогодні знаходяться на тому ж рівні, що і до початку війни в Україні. "Це означає, що пересування кораблів здійснюється багато в чому за рахунок "тіньового флоту", - зазначив він.

З лютого поточного року ЄС ввів санкції проти 400 таких танкерів. За словами Хірві, використання старих суден для перевезення російської нафти в обхід санкцій створює загрозу екологічної катастрофи. Через "поганий стан" застарілих суден і те, що капітани раз у раз відключають супутникові навігаційні системи, загроза для навколишнього середовища "явно висока", особливо у водах Фінської затоки, попередив чиновник.

Тіньовий флот РФ

У Росії працює "тіньовий флот" Путіна із близько 1400 суден, яким Кремль користується, щоб обходити західні санкції й продавати нафту. За словами глави дипломатії ЄС Каї Каллас, ці судна не лише допомагають Росії заробляти на експорті пального, а й становлять загрозу безпеці судноплавства та довкіллю.

Експерти ЄС попереджають, що частину такого флоту можуть використовувати і в гібридних операціях – наприклад, для запусків дронів або шпигунства.

Є підозри, що деякі з цих суден уже виконували такі завдання, зокрема під час інцидентів у Данії, коли дрони тимчасово зупинили роботу аеропорту Копенгагена.

