РФ атаковала Украину 38 БПЛА: 26 целей уничтожено, 12 попаданий. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 28 октября российские оккупанты выпустили по Украине 38 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Пуски БПЛА типа Shahed, "Гербера" и другие фиксировали с направлений Курск, Орел. Из них около 25 -"шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09:00, Противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере и востоке страны.
Попадания
Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
В данное время атака продолжается, в воздушном пространстве - несколько вражеских БПЛА.
так нам пофіг ..у нас же скрізь 3 рівневий захист ..правда? да да ..гниди зельоні
Як то казав найвеличніший , ракет нема, бо там якась технічна помилка.
Ну да, ну да...
Оманська Гнида всю країну перетворила на студію та могильник - де знімає фейкові новини та перемоги
по шахедам стріляти явно заважають мільярд дерев