Новости Результат работы ПВО
РФ атаковала Украину 38 БПЛА: 26 целей уничтожено, 12 попаданий. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 28 октября 2025 года. Сколько целей сбито?

В ночь на 28 октября российские оккупанты выпустили по Украине 38 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски БПЛА типа Shahed, "Гербера" и другие фиксировали с направлений Курск, Орел. Из них около 25 -"шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, Противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере и востоке страны.

Читайте: Украина работает над ускорением поставок систем ПВО до конца года, - Сибига

Попадания

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

В данное время атака продолжается, в воздушном пространстве - несколько вражеских БПЛА.

Атака шахидов 28 октября 2025 года. Сколько целей сбито?

обстрел (30221) ПВО (3224) Воздушные силы (2762) Шахед (1596)
"Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях "

так нам пофіг ..у нас же скрізь 3 рівневий захист ..правда? да да ..гниди зельоні
28.10.2025 09:08 Ответить
Виявляється, виробник ракет Фламінго раніше був кастинговою фірмою яка надавала майданчик для зйомок фільмів з Зеленським - NYT
28.10.2025 09:52 Ответить
Отак воно. Вчіться зебілята.
Як то казав найвеличніший , ракет нема, бо там якась технічна помилка.
Ну да, ну да...
28.10.2025 09:53 Ответить
"технічка помилка" - це томагавки не дали ...зельоні гниди хотіли ударами томагавків прикрити фейковість фламіндічей
28.10.2025 09:55 Ответить
зельоний дикий треш

Оманська Гнида всю країну перетворила на студію та могильник - де знімає фейкові новини та перемоги
28.10.2025 09:53 Ответить
демонстрація Верховною Гнидою дрона перехоплювача

по шахедам стріляти явно заважають мільярд дерев

28.10.2025 09:57 Ответить
 
 