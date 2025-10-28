РФ атаковала Украину 38 БПЛА: 26 целей уничтожено, 12 попаданий. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 28 октября российские оккупанты выпустили по Украине 38 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски БПЛА типа Shahed, "Гербера" и другие фиксировали с направлений Курск, Орел. Из них около 25 -"шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, Противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере и востоке страны.

Читайте: Украина работает над ускорением поставок систем ПВО до конца года, - Сибига

Попадания

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

В данное время атака продолжается, в воздушном пространстве - несколько вражеских БПЛА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ