РФ атакувала Україну 38-ма БпЛА: 26 цілей знешкоджено, 12 влучань. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 28 жовтня російські окупанти випустили по Україні 38 безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Пуски БпЛА типу Shahed, Гербера та інші фіксували із напрямків: Курськ, Орел. Із них близько 25 - "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Влучання

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Наразі атака триває, у повітряному просторі - декілька ворожих БпЛА.

