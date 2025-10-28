РФ атакувала Україну 38-ма БпЛА: 26 цілей знешкоджено, 12 влучань. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 28 жовтня російські окупанти випустили по Україні 38 безпілотників різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Пуски БпЛА типу Shahed, Гербера та інші фіксували із напрямків: Курськ, Орел. Із них близько 25 - "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.
Влучання
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Наразі атака триває, у повітряному просторі - декілька ворожих БпЛА.
так нам пофіг ..у нас же скрізь 3 рівневий захист ..правда? да да ..гниди зельоні
Як то казав найвеличніший , ракет нема, бо там якась технічна помилка.
Ну да, ну да...
Оманська Гнида всю країну перетворила на студію та могильник - де знімає фейкові новини та перемоги
по шахедам стріляти явно заважають мільярд дерев