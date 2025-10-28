УКР
Новини Результат роботи ППО
РФ атакувала Україну 38-ма БпЛА: 26 цілей знешкоджено, 12 влучань. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 28 жовтня 2025 року. Скільки ціле збито?

У ніч на 28 жовтня російські окупанти випустили по Україні 38 безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Пуски БпЛА типу Shahed, Гербера та інші фіксували із напрямків: Курськ, Орел. Із них близько 25 - "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Читайте: Україна працює над прискоренням постачання систем ППО до кінця року, - Сибіга

Влучання

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Наразі атака триває, у повітряному просторі - декілька ворожих БпЛА.

"Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях "

так нам пофіг ..у нас же скрізь 3 рівневий захист ..правда? да да ..гниди зельоні
показати весь коментар
28.10.2025 09:08 Відповісти
Виявляється, виробник ракет Фламінго раніше був кастинговою фірмою яка надавала майданчик для зйомок фільмів з Зеленським - NYT
показати весь коментар
28.10.2025 09:52 Відповісти
Отак воно. Вчіться зебілята.
Як то казав найвеличніший , ракет нема, бо там якась технічна помилка.
Ну да, ну да...
показати весь коментар
28.10.2025 09:53 Відповісти
"технічка помилка" - це томагавки не дали ...зельоні гниди хотіли ударами томагавків прикрити фейковість фламіндічей
показати весь коментар
28.10.2025 09:55 Відповісти
зельоний дикий треш

Оманська Гнида всю країну перетворила на студію та могильник - де знімає фейкові новини та перемоги
показати весь коментар
28.10.2025 09:53 Відповісти
демонстрація Верховною Гнидою дрона перехоплювача

по шахедам стріляти явно заважають мільярд дерев

показати весь коментар
28.10.2025 09:57 Відповісти
 
 