РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9629 посетителей онлайн
Новости Военная медицина
942 9

Медики на период БЗВП получают 20 тыс. грн. Мало кто захочет идти на такую зарплату, - начмед НГУ Стеблюк

Повышение зарплат боевым медикам. Что говорят военные?

Повышение зарплат всем военным необходимо для сохранения мотивации и конкурентоспособности службы.

Об этом заявил военный медик Нацгвардии, командир медицинской роты "Діти Айболіта" Всеволод Стеблюк в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, в МВД приняли приказ, гарантирующий выплату дополнительного денежного вознаграждения медикам, работающим на стабилизационных пунктах, осуществляющим эвакуацию. Однако это все равно не тот уровень.

"Потому что ты смотришь и видишь, что сегодня грузчик сети каких-то супермаркетов получает 30-50 тысяч гривен в месяц. А у нас приходят врачи на период БЗВП, и пока они не получили офицерского звания, будут получать минималку - это 20 с чем-то тысяч. Пока они пройдут обучение БЗВП, 3 месяца потом получают первичное офицерское звание - пусть будет 30 тысяч. В зоне боевых действий они будут получать соответствующие надбавки", - пояснил командир.

Читайте также: Сегодня каждый боец должен быть обучен до уровня боевого медика, - начмед НГУ Стеблюк

Повышение денежного обеспечения

Стеблюк отметил, что без поднятия денежного обеспечения всем военным не будет конкурентоспособности.

"Говорить, что вот, ты получаешь надбавку, выполняя боевые задачи... Да, получает, но должно быть базовое гарантированное повышение. Насколько я знаю, в государственный бюджет уже заложен проект о том, что всем военным будет увеличено денежное содержание.

Когда мы приглашаем на контракт, на мобилизацию, то должны сказать: друг, у тебя будет достойная зарплата. Нет, ну согласитесь: вот работает врач в частной клинике. Минимум 50-60 тысяч он там зарабатывает. У него семья. И мы его забираем на 30 тысяч. Он скажет: зачем оно мне надо? Я сейчас буду делать все, чтобы сделать себе инвалидность или еще какой-то вариант искать, чтобы я мог кормить семью. Это касается и других специальностей. Но мы сейчас говорим о медиках", - подытожил он.

Интервью с начмедом Нацгвардии Украины Всеволодом Стеблюком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

медицина (2548) военнослужащие (6353) Стеблюк (10) заработная плата (2408)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну чимало лікарів в Україні отримують менше 30 000, тому навряд чи справа саме в грошах, у першу чергу...
показать весь комментарий
28.10.2025 10:25 Ответить
Дак це така стандартна зарплата у вcіх військових, а не тільки у медиків
показать весь комментарий
28.10.2025 10:28 Ответить
І ніхто не пропонує піднімати базове грошове забезпечення, всі популісти пропонують маніпуляції з чисельною кількістю премій, а не пропнують зарплати еквівалент, як прокуро, СБУшника чи судді, хоча ризик у них професійний в рази менший
показать весь комментарий
28.10.2025 10:31 Ответить
Найшли кого прирівняти, у сбушника з/п 1,5к євро, у судді взагалі від 2. Навіть у мусорів мінімальна з/п 35000грн.
Військових взагалі за людей не рахують.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:52 Ответить
Добре що поліціянтам підняли та прокурорам
показать весь комментарий
28.10.2025 10:28 Ответить
Ще суддям, СБУшникам (чи це поліціянти?), депутатам, іншим чиновникам, пропонують підняти лікарям, вчителям, а військовим навіть ніхто не пропонує.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:34 Ответить
так на БЗВП все так получают
показать весь комментарий
28.10.2025 10:42 Ответить
А робітники ДСНС в тилу отримують 30к і ще 10к особисто від зе за місяць, якщо зе такий щедрий то хай зробить для всіх і для мобілізованих теж!
показать весь комментарий
28.10.2025 10:50 Ответить
 
 