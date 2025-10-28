Медики на период БЗВП получают 20 тыс. грн. Мало кто захочет идти на такую зарплату, - начмед НГУ Стеблюк

Повышение зарплат всем военным необходимо для сохранения мотивации и конкурентоспособности службы.

Об этом заявил военный медик Нацгвардии, командир медицинской роты "Діти Айболіта" Всеволод Стеблюк в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, в МВД приняли приказ, гарантирующий выплату дополнительного денежного вознаграждения медикам, работающим на стабилизационных пунктах, осуществляющим эвакуацию. Однако это все равно не тот уровень.

"Потому что ты смотришь и видишь, что сегодня грузчик сети каких-то супермаркетов получает 30-50 тысяч гривен в месяц. А у нас приходят врачи на период БЗВП, и пока они не получили офицерского звания, будут получать минималку - это 20 с чем-то тысяч. Пока они пройдут обучение БЗВП, 3 месяца потом получают первичное офицерское звание - пусть будет 30 тысяч. В зоне боевых действий они будут получать соответствующие надбавки", - пояснил командир.

Повышение денежного обеспечения

Стеблюк отметил, что без поднятия денежного обеспечения всем военным не будет конкурентоспособности.

"Говорить, что вот, ты получаешь надбавку, выполняя боевые задачи... Да, получает, но должно быть базовое гарантированное повышение. Насколько я знаю, в государственный бюджет уже заложен проект о том, что всем военным будет увеличено денежное содержание.

Когда мы приглашаем на контракт, на мобилизацию, то должны сказать: друг, у тебя будет достойная зарплата. Нет, ну согласитесь: вот работает врач в частной клинике. Минимум 50-60 тысяч он там зарабатывает. У него семья. И мы его забираем на 30 тысяч. Он скажет: зачем оно мне надо? Я сейчас буду делать все, чтобы сделать себе инвалидность или еще какой-то вариант искать, чтобы я мог кормить семью. Это касается и других специальностей. Но мы сейчас говорим о медиках", - подытожил он.

