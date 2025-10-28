Медики на період БЗВП отримують 20 тис. грн. Мало хто захоче йти на таку зарплатню, - начмед НГУ Стеблюк

Підвищення зарплат усім військовим потрібне для збереження мотивації та конкурентоспроможності служби.

Про це заявив військовий медик Нацгвардії, командир медичної роти "Діти Айболіта" Всеволод Стеблюк в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, у МВС прийняли наказ, що гарантує виплату додаткової грошової винагороди медикам, які працюють на стабілізаційних пунктах, здійснюють евакуацію. Проте це все одно не той рівень.

"Бо ти дивишся і бачиш, що сьогодні вантажник мережі якихось супермаркетів отримує 30-50 тисяч гривень на місяць. А у нас приходять лікарі на період БЗВП, і поки вони не здобули офіцерського звання, будуть отримувати мінімалку – це 20 з чимось тисяч. Поки вони пройдуть навчання БЗВП, 3 місяці потім отримують первинне офіцерське звання – нехай буде 30 тисяч. В зоні бойових дій вони отримуватимуть відповідні надбавки", - пояснив командир.

Підвищення грошового забезпечення

Стеблюк наголосив, що без підняття грошового забезпечення всім військовим - не буде конкурентоспроможності.

"Казати, що от, ти отримуєш надбавку, виконуючи бойові завдання… Да, отримує, але повинне бути базове гарантоване підвищення. Наскільки я знаю, у державний бюджет вже закладений проєкт про те, що всім військовим буде збільшене грошове утримання.

Коли ми запрошуємо на контракт, на мобілізацію, то повинні сказати: друже, у тебе буде гідна зарплата. Ні, ну погодьтеся: от працює лікар у приватній клініці. Мінімум 50-60 тисяч він там заробляє. У нього сім’я. І ми його забираємо на 30 тисяч. Він скаже: навіщо воно мені треба? Я зараз буду робити все, щоби зробити собі інвалідність чи ще якийсь варіант шукати, щоб я міг годувати сім’ю. Це стосується і інших спеціальностей. Але ми зараз говоримо про медиків", - підсумував він.

