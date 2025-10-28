УКР
Медики на період БЗВП отримують 20 тис. грн. Мало хто захоче йти на таку зарплатню, - начмед НГУ Стеблюк

Підвищення зарплат бойовим медикам. Що кажуть військові?

Підвищення зарплат усім військовим потрібне для збереження мотивації та конкурентоспроможності служби.

Про це заявив військовий медик Нацгвардії, командир медичної роти "Діти Айболіта" Всеволод Стеблюк в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, у МВС прийняли наказ, що гарантує виплату додаткової грошової винагороди медикам, які працюють на стабілізаційних пунктах, здійснюють евакуацію. Проте це все одно не той рівень.

"Бо ти дивишся і бачиш, що сьогодні вантажник мережі якихось супермаркетів отримує 30-50 тисяч гривень на місяць. А у нас приходять лікарі на період БЗВП, і поки вони не здобули офіцерського звання, будуть отримувати мінімалку – це 20 з чимось тисяч. Поки вони пройдуть навчання БЗВП, 3 місяці потім отримують первинне офіцерське звання – нехай буде 30 тисяч. В зоні бойових дій вони отримуватимуть відповідні надбавки", - пояснив командир.

Підвищення грошового забезпечення

Стеблюк наголосив, що без підняття грошового забезпечення всім військовим - не буде конкурентоспроможності.

"Казати, що от, ти отримуєш надбавку, виконуючи бойові завдання… Да, отримує, але повинне бути базове гарантоване підвищення. Наскільки я знаю, у державний бюджет вже закладений проєкт про те, що всім військовим буде збільшене грошове утримання.

Коли ми запрошуємо на контракт, на мобілізацію, то повинні сказати: друже, у тебе буде гідна зарплата. Ні, ну погодьтеся: от працює лікар у приватній клініці. Мінімум 50-60 тисяч він там заробляє. У нього сім’я. І ми його забираємо на 30 тисяч. Він скаже: навіщо воно мені треба? Я зараз буду робити все, щоби зробити собі інвалідність чи ще якийсь варіант шукати, щоб я міг годувати сім’ю. Це стосується і інших спеціальностей. Але ми зараз говоримо про медиків", - підсумував він.

Автор: 

медицина (2184) військовослужбовці (4992) Стеблюк Всеволод (8) зарплата (2317)
Топ коментарі
+4
Дак це така стандартна зарплата у вcіх військових, а не тільки у медиків
показати весь коментар
28.10.2025 10:28 Відповісти
+3
Добре що поліціянтам підняли та прокурорам
показати весь коментар
28.10.2025 10:28 Відповісти
+2
Ще суддям, СБУшникам (чи це поліціянти?), депутатам, іншим чиновникам, пропонують підняти лікарям, вчителям, а військовим навіть ніхто не пропонує.
показати весь коментар
28.10.2025 10:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Ну чимало лікарів в Україні отримують менше 30 000, тому навряд чи справа саме в грошах, у першу чергу...
показати весь коментар
28.10.2025 10:25 Відповісти
Дак це така стандартна зарплата у вcіх військових, а не тільки у медиків
показати весь коментар
28.10.2025 10:28 Відповісти
І ніхто не пропонує піднімати базове грошове забезпечення, всі популісти пропонують маніпуляції з чисельною кількістю премій, а не пропнують зарплати еквівалент, як прокуро, СБУшника чи судді, хоча ризик у них професійний в рази менший
показати весь коментар
28.10.2025 10:31 Відповісти
Найшли кого прирівняти, у сбушника з/п 1,5к євро, у судді взагалі від 2. Навіть у мусорів мінімальна з/п 35000грн.
Військових взагалі за людей не рахують.
показати весь коментар
28.10.2025 10:52 Відповісти
Добре що поліціянтам підняли та прокурорам
показати весь коментар
28.10.2025 10:28 Відповісти
Ще суддям, СБУшникам (чи це поліціянти?), депутатам, іншим чиновникам, пропонують підняти лікарям, вчителям, а військовим навіть ніхто не пропонує.
показати весь коментар
28.10.2025 10:34 Відповісти
так на БЗВП все так получают
показати весь коментар
28.10.2025 10:42 Відповісти
А робітники ДСНС в тилу отримують 30к і ще 10к особисто від зе за місяць, якщо зе такий щедрий то хай зробить для всіх і для мобілізованих теж!
показати весь коментар
28.10.2025 10:50 Відповісти
"Підвищення зарплат усім військовим..." далі можна не читати... Вкотре прикриваючись героями з передка, тилові хочуть грошей...
показати весь коментар
28.10.2025 11:52 Відповісти
 
 