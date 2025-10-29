Сутки в Запорожской области: под обстрелами 18 населенных пунктов, есть раненые и разрушения. ФОТО
Двое мужчин получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение суток оккупанты нанесли 627 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области.
Куда и чем бил враг?
- Войска рф совершили 9 авиационных ударов по Соколовке, Орехову, Зализнычному, Ровнополью, Успеновке, Белогорью, Малиновке и Новоуспеновскому.
- 397 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Червоноднепровку, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
- 3 обстрела из РСЗО накрыли Новоданиловку, Щербаки, Новониколаевку.
- 218 артиллерийских ударов нанесены по территории Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоданиловки, Преображенки, Малой Токмачки и Чаривного.
- Поступило 45 сообщений о повреждении жилья, хозяйственных построек и автомобилей.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты обстреливают Запорожскую область, погиб мужчина в Приморском, в Терноватом ранена женщина и разрушена школа
