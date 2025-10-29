РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9630 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
232 0

Сутки в Запорожской области: под обстрелами 18 населенных пунктов, есть раненые и разрушения. ФОТО

Запорожская область после обстрела

Двое мужчин получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение суток оккупанты нанесли 627 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются инфильтроваться в Степногорск, однако безуспешно, - Силы обороны юга

Запорожская область после обстрела

Куда и чем бил враг?

  • Войска рф совершили 9 авиационных ударов по Соколовке, Орехову, Зализнычному, Ровнополью, Успеновке, Белогорью, Малиновке и Новоуспеновскому.
  • 397 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Червоноднепровку, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
  • 3 обстрела из РСЗО накрыли Новоданиловку, Щербаки, Новониколаевку.
  • 218 артиллерийских ударов нанесены по территории Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоданиловки, Преображенки, Малой Токмачки и Чаривного.
  • Поступило 45 сообщений о повреждении жилья, хозяйственных построек и автомобилей.

Смотрите: Рашисты нанесли удар по объекту ДТЭК и транспортной инфраструктуре Одесской области: ранен мужчина, есть отключение электроэнергии. ФОТО

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты обстреливают Запорожскую область, погиб мужчина в Приморском, в Терноватом ранена женщина и разрушена школа

Автор: 

обстрел (30233) Запорожская область (3700)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 