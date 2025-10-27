Рашисты обстреливают Запорожскую область: погиб мужчина в Приморском, в Терноватом ранена женщина и разрушена школа. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливали территорию Запорожской области. Под вражескими ударами находятся Приморское и Терноватое.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Жертва в Приморском

По его словам, 44-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Степногорскую громаду.

"Россияне атаковали артиллерией Приморское. Разрушен жилой дом. Мужчина погиб на месте", - уточнил он.

Удар по Терноватому

Также отмечается, что 60-летняя женщина была ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район.

"Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Терноватому. Разрушены школа и частный дом, взрывной волной и обломками повреждены хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Раненая женщина получает всю необходимую медицинскую помощь.

