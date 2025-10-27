Рашисты обстреливают Запорожскую область: погиб мужчина в Приморском, в Терноватом ранена женщина и разрушена школа. ФОТО
Войска РФ продолжают обстреливали территорию Запорожской области. Под вражескими ударами находятся Приморское и Терноватое.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Жертва в Приморском
По его словам, 44-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Степногорскую громаду.
"Россияне атаковали артиллерией Приморское. Разрушен жилой дом. Мужчина погиб на месте", - уточнил он.
Удар по Терноватому
Также отмечается, что 60-летняя женщина была ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район.
"Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Терноватому. Разрушены школа и частный дом, взрывной волной и обломками повреждены хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
Раненая женщина получает всю необходимую медицинскую помощь.
