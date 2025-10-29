Доба на Запоріжжі: під обстрілами 18 населених пунктів, є поранені та руйнування. ФОТО
Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізькій район Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, впродовж доби окупанти завдали 627 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області.
Куди та чим бив ворог?
- Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Соколівці, Оріхову, Залізничному, Рівнопіллю, Успенівці, Білогірʼю, Малинівці та Новоуспенівському.
- 397 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- 3 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку, Щербаки, Новомиколаївку.
- 218 артилерійських ударів завдано по території Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Преображенки, Малої Токмачки та Чарівного.
- Надійшло 45 повідомлень про пошкодження житла, господарчих будівель та автомобілів.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти обстрілюють Запорізьку область, загинув чоловік у Приморському, у Тернуватому поранено жінку і зруйновано школу
