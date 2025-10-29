УКР
Доба на Запоріжжі: під обстрілами 18 населених пунктів, є поранені та руйнування. ФОТО

Запорізька область після обстрілу

Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізькій район Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, впродовж доби окупанти завдали 627 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області.

Запорізька область після обстрілу

Куди та чим бив ворог?

  • Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Соколівці, Оріхову, Залізничному, Рівнопіллю, Успенівці, Білогірʼю, Малинівці та Новоуспенівському.
  • 397 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • 3 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку, Щербаки, Новомиколаївку.
  • 218 артилерійських ударів завдано по території Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Преображенки, Малої Токмачки та Чарівного.
  • Надійшло 45 повідомлень про пошкодження житла, господарчих будівель та автомобілів.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти обстрілюють Запорізьку область, загинув чоловік у Приморському, у Тернуватому поранено жінку і зруйновано школу

