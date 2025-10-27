УКР
Доба на Запоріжжі: 701 ворожий удар, одна людина поранена, одна – загинула внаслідок атаки РФ. ФОТО

Протягом минулої доби російські загарбники завдали 701 удар по 24 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Постраждалі через ворожі атаки

Одна людина поранена, одна – загинула внаслідок атаки рф на Гуляйпільську громаду.

Куди бив ворог?

  • Війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Веселянці, Новояковлівці, Тернуватому, Степногірську, Оріхову, Рівнопіллю, Солодкому, Залізничному та Преображенці.
  • 460 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Запасне, Новомиколаївку, Кушугум, Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Зелений Гай та Малинівку.
  • 7 обстрілів з РСЗВ накрили Степове, Малинівку, Новоандріївку.
  • 218 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Плавнів, Степового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Зеленого Гаю та Малинівки.

Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

обстріл запорізької області

армія рф обстріл Запорізька область
