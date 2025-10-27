Сутки на Запорожье: 701 вражеский удар, один человек ранен, один - погиб в результате атаки РФ. ФОТО

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 701 удар по 24 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Пострадавшие из-за вражеских атак

Один человек ранен, один - погиб в результате атаки рф на Гуляйпольскую громаду.

Куда бил враг?

Войска РФ осуществили 16 авиационных ударов по Веселянке, Новояковлевке, Терноватому, Степногорску, Орехову, Ровнополью, Сладкому, Железнодорожному и Преображенке.

460 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Запасное, Новониколаевку, Кушугум, Степногорск, Плавни, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Зеленый Гай и Малиновку.

7 обстрелов из РСЗО накрыли Степное, Малиновку, Новоандреевку.

218 артиллерийских ударов нанесли по территории Степногорска, Плавней, Степного, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Зеленого Гая и Малиновки.

Поступило 20 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

