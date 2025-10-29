На фронте произошло 157 боевых столкновений, 47 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 157 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 41 авиационный удар, применив 87 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3723 удара дронами-камикадзе, враг осуществил 3373 артиллерийских обстрела.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили четыре штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также осуществил 97 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили пять атак вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении противник двенадцать раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Песчаное, Глушковка и Богуславка. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг осуществил пятнадцать атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении наши воины отразили шесть атак врага в направлении населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Ступочек и в направлении Веролюбовки.

Враг 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Константиновки, Предтечиного, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Русина Яра, Софиевки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 47 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверово, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономическое, Червоный Лиман, Мирноград, Балаган, Лысовка и Покровск. Сейчас бои идут в трех локациях. По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 58 оккупантов, из них 39 — безвозвратно, одного — взяли в плен. Уничтожено две единицы автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повреждены три артиллерийские системы и одна единица автомобильной техники противника.

На Александровском направлении наши защитники остановили 20 атак противника в районах населенных пунктов Мирное, Сичневе, Новоселовка, Терновое, Сосновка, Степовое, Вербовое, Рыбное, Приволье, Новогригоровка, Вишневое, Привольное. Еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Покровское.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Зеленый Гай. Авиаударам подверглись населенные пункты Нечаевка и Малиновка.

На Ореховском направлении с начала суток враг осуществил шесть наступательных действий вблизи Степового, Новоданиловки, Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста. Авиация врага нанесла удар в районе населенного пункта Ольговка.

