В Украине запустят "Обрій" - систему поддержки безработных

Запуск новой системы по поиску работы Обрий

В Украине вскоре начнет работать новая цифровая экосистема "Обрій", которая будет помогать безработным найти работу и получить необходимую поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм написала премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство уже поддержало запуск платформы.

Как будет работать экосистема "Обрій"?

Свириденко пояснила, что новая система будет работать через приложение "Дія".

Украинцы смогут:

  • зарегистрировать статус безработного;

  • оформить пособие;

  • официально уволиться с работы на временно оккупированных территориях;

  • получить грант до 15 тысяч гривен на переквалификацию.

Система будет использовать искусственный интеллект, чтобы определять, кто потерял работу, и подбирать подходящие вакансии по навыкам, опыту и месту жительства.

Данные в реальном времени помогут правительству и бизнесу прогнозировать потребности в специалистах. Администратором новой системы станет Государственная служба занятости, а к работе подключат все ключевые госучреждения.

Свириденко также пояснила, что если человек не найдет работу в течение 60 дней после увольнения, карьерные советники службы занятости предложат ему вакансии, обучение, переквалификацию или грант еще до официального получения статуса безработного.

Ранее мы писали, что Министерство обороны запустило базовый учебный курс по боевой системе DELTA.

Обучение доступно в приложении Армия+ и дает стартовые знания о работе в боевой экосистеме, которая помогает Силам обороны иметь полную картину поля боя, планировать операции и координировать работу подразделений.

Автор: 

+6
Запускайте програму зельона срака
29.10.2025 23:15
+5
А коли держава почне виплачувати basic income від продажу надр, що належать народу?
29.10.2025 23:09
+4
Обрій плаааавно приведе в оберіг + і ти вже з роботою! Правда в окопі але ж теж робота! Правда у відпустку не виїхати , але тільки рапорт написати командиру і відразу він його підпише .
29.10.2025 23:26
А коли держава почне виплачувати basic income від продажу надр, що належать народу?
29.10.2025 23:09
Вже почали.Трамп перший
29.10.2025 23:31
Запускайте програму зельона срака
29.10.2025 23:15
по програмі буде видаватись зельоне молоко і флешка з відосиками
29.10.2025 23:35
Обрій плаааавно приведе в оберіг + і ти вже з роботою! Правда в окопі але ж теж робота! Правда у відпустку не виїхати , але тільки рапорт написати командиру і відразу він його підпише .
29.10.2025 23:26
дебілка свириденка!
це програма, виключно для жінок?
бо чоловікам до 18 та після 60 робота так собі потрібна....

от, кожного разу, як дебілка свириденка вилазить з під стола дєрьмака, починає навалювати якусь люту маячню!
29.10.2025 23:29
Згадався фантастичний фільм ''Крізь Обрій'',англійською називається ''Event Horizont'',сподобався,хоча він недооцінений і касово провальний.Таких зараз не знімають.
29.10.2025 23:30
Чергова поробка федорова за офуліарди ЄС чи окремих донорів на базі розкладу дитячого садку. А хто не завантажить - відключать газ
29.10.2025 23:47
 
 