В Украине запустят "Обрій" - систему поддержки безработных

В Украине вскоре начнет работать новая цифровая экосистема "Обрій", которая будет помогать безработным найти работу и получить необходимую поддержку.

По ее словам, правительство уже поддержало запуск платформы.

Как будет работать экосистема "Обрій"?

Свириденко пояснила, что новая система будет работать через приложение "Дія".

Украинцы смогут:

зарегистрировать статус безработного;

оформить пособие;

официально уволиться с работы на временно оккупированных территориях;

получить грант до 15 тысяч гривен на переквалификацию.

Система будет использовать искусственный интеллект, чтобы определять, кто потерял работу, и подбирать подходящие вакансии по навыкам, опыту и месту жительства.

Данные в реальном времени помогут правительству и бизнесу прогнозировать потребности в специалистах. Администратором новой системы станет Государственная служба занятости, а к работе подключат все ключевые госучреждения.

Свириденко также пояснила, что если человек не найдет работу в течение 60 дней после увольнения, карьерные советники службы занятости предложат ему вакансии, обучение, переквалификацию или грант еще до официального получения статуса безработного.

