В Україні запустять "Обрій" - систему підтримки безробітних

Запуск нової системи з пошуку роботи Обрій

В Україні незабаром почне працювати нова цифрова екосистема "Обрій", яка допомагатиме безробітним знайти роботу та отримати необхідну підтримку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Телеграм написала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд уже підтримав запуск платформи.

Як працюватиме екосистема "Обрій"? 

Свириденко пояснила, що нова система працюватиме через застосунок "Дія".

Українці зможуть:

  • зареєструвати статус безробітного;

  • оформити допомогу;

  • офіційно звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях;

  • отримати грант до 15 тисяч гривень на перекваліфікацію.

Система використовуватиме штучний інтелект, щоб визначати, хто втратив роботу, і підбирати відповідні вакансії за навичками, досвідом та місцем проживання.

Дані в реальному часі допоможуть уряду та бізнесу прогнозувати потреби у фахівцях. Адміністратором нової системи стане Державна служба зайнятості, а до роботи підключать усі ключові держустанови.

Свириденко також пояснила, що якщо людина не знайде роботу протягом 60 днів після звільнення, кар’єрні радники служби зайнятості запропонують їй вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант ще до офіційного набуття статусу безробітного.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони запустило базовий навчальний курс із бойової системи DELTA.

Вишкіл доступний в застосунку Армія+ і дає стартові знання роботи в бойовій екосистемі, яка допомагає Силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів.

безробіття (593) робота (1324) Дія (1212)
