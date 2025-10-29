В Україні запустять "Обрій" - систему підтримки безробітних

В Україні незабаром почне працювати нова цифрова екосистема "Обрій", яка допомагатиме безробітним знайти роботу та отримати необхідну підтримку.

За її словами, уряд уже підтримав запуск платформи.

Як працюватиме екосистема "Обрій"?

Свириденко пояснила, що нова система працюватиме через застосунок "Дія".

Українці зможуть:

зареєструвати статус безробітного;

оформити допомогу;

офіційно звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях;

отримати грант до 15 тисяч гривень на перекваліфікацію.

Система використовуватиме штучний інтелект, щоб визначати, хто втратив роботу, і підбирати відповідні вакансії за навичками, досвідом та місцем проживання.

Дані в реальному часі допоможуть уряду та бізнесу прогнозувати потреби у фахівцях. Адміністратором нової системи стане Державна служба зайнятості, а до роботи підключать усі ключові держустанови.

Свириденко також пояснила, що якщо людина не знайде роботу протягом 60 днів після звільнення, кар’єрні радники служби зайнятості запропонують їй вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант ще до офіційного набуття статусу безробітного.

