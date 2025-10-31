Спецслужбы Украины уничтожили одну ракету "Орешник" на территории РФ, - Малюк. ВИДЕО

Украинские спецслужбы провели операцию по уничтожению баллистической ракеты "Орешник" на территории России.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время брифинга.

"До этого мы ни разу это не озвучивали. Один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их (российской. - Ред.) территории на Капустном Яре", - отметил он.

По словам Малюка, операцию провели СБУ, ГУР и СВР.

Владимир Зеленский отметил, что один Россия применила.

Глава СВР Иващенко отметил, что в этом году Россия, вероятно, изготовила до трех ракет "Орешник".

Подробности

Малюк заявил, что о проведении операции были проинформированы президент Зеленский и несколько лидеров других стран.

"Было 100% подтверждение. Это было в тот момент, когда название "Орешник" еще никто не знал и не использовал. Россияне в то время особо им еще не угрожали. Это было позапрошлым летом", - добавил он.

"Орешник"

Проект "Орешник" является одним из новейших направлений российских разработок в сфере ракетного оружия, который официально не подтверждается Кремлем. В открытых источниках информация об этих комплексах практически отсутствует, однако эксперты предполагают, что речь идет о системе с дальностью действия более 3 тысяч километров, способной нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Российский диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что "Орешник" могут разместить в Беларуси до конца 2025 года.

