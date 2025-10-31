РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10385 посетителей онлайн
Новости Уничтожение ракеты Орешник
7 098 31

Спецслужбы Украины уничтожили одну ракету "Орешник" на территории РФ, - Малюк. ВИДЕО

Украинские спецслужбы провели операцию по уничтожению баллистической ракеты "Орешник" на территории России.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"До этого мы ни разу это не озвучивали. Один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их (российской. - Ред.) территории на Капустном Яре", - отметил он.

По словам Малюка, операцию провели СБУ, ГУР и СВР.

Владимир Зеленский отметил, что один Россия применила.

Глава СВР Иващенко отметил, что в этом году Россия, вероятно, изготовила до трех ракет "Орешник".

Подробности

Малюк заявил, что о проведении операции были проинформированы президент Зеленский и несколько лидеров других стран.

"Было 100% подтверждение. Это было в тот момент, когда название "Орешник" еще никто не знал и не использовал. Россияне в то время особо им еще не угрожали. Это было позапрошлым летом", - добавил он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Орешник"

Проект "Орешник" является одним из новейших направлений российских разработок в сфере ракетного оружия, который официально не подтверждается Кремлем. В открытых источниках информация об этих комплексах практически отсутствует, однако эксперты предполагают, что речь идет о системе с дальностью действия более 3 тысяч километров, способной нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Российский диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что "Орешник" могут разместить в Беларуси до конца 2025 года.

Смотрите также: СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов "Sea Baby". ВИДЕО

Автор: 

СБУ (20566) Малюк Василий (107) баллистические ракеты (463)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
по Дніпру минулого року вдарив не Орєшнік, а РС-26 Рубєж 2017 року виготовлення, який на той час вже перейменували на Кедр (типу нова ракета). Але у ***** деменція і він замість Кедр тоді сказав Орєшнік - отак і пішла гуляти назва
показать весь комментарий
31.10.2025 14:06 Ответить
+5
Малюк обісцяв Орєшнік. Буває.
показать весь комментарий
31.10.2025 13:51 Ответить
+4
зазиває росіян вдарити? вони ж принципово так зроблять, щоб довести, що нічого не знищено і їм є чим гатити по Україні.
показать весь комментарий
31.10.2025 13:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А бульба її виглядав
показать весь комментарий
31.10.2025 13:50 Ответить
А бульбафюреру щось залишилося?
показать весь комментарий
31.10.2025 13:51 Ответить
Малюк обісцяв Орєшнік. Буває.
показать весь комментарий
31.10.2025 13:51 Ответить
зазиває росіян вдарити? вони ж принципово так зроблять, щоб довести, що нічого не знищено і їм є чим гатити по Україні.
показать весь комментарий
31.10.2025 13:54 Ответить
Да *****!
показать весь комментарий
31.10.2025 13:59 Ответить
Якщо арєшнік існує вони і так і так вдарять. Але справа у тому що "виготовляють" арєшнікі зі старих рубежів за допомогою фарби. А старих рубежів дуже мало, і хз чи вони годні.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:05 Ответить
Точно, нічого не кажіть, бо путіннападьот! Як можна бути настільки тупим?
Коли вже до вас дійде, що вони роблять все, що можуть?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:10 Ответить
Ага. До цього ж моменту вони в принципі мирні, проблем з ними не було. От Малюк паскуда ...?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:47 Ответить
ой!
і на заборі теж написано.
але, що цікаво по нам не арєшнік летить.
а купа всілякої іншої херні!

але ж, у мене знову питання:
знищувати ракети, це справа сбу?
а, що тоді роблять гур та ссо?
може, все таки, справа сбу нищити ракетні програми? нищити конструкторів, інженерів? нищити мізки і руки а не готову продукцію?
ой, вибачайте.
хто такий я, і хто сам найдосвідченіший голобородько.....
показать весь комментарий
31.10.2025 13:56 Ответить
А какие-то доказательства этому будут?
показать весь комментарий
31.10.2025 13:58 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2025 14:01 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2025 14:52 Ответить
Малюк повернувся увагою до фронту від політики тиску на опонентів РИГОвлади ? Про нього ще не написали як про парочку конституційного з неконституційним??https://www.youtube.com/watch?v=ql4Bk1DKZVc ?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ql4Bk1DKZVc
показать весь комментарий
31.10.2025 14:02 Ответить
Н гончар ти сидиш у америці то сиди і не сунь своє рило свинособаче в Україну без вас живемо воюємо і розберемось
показать весь комментарий
31.10.2025 14:15 Ответить
Не знав, що сосати найвеличнішому то захист України, але тобі з стола видніше
показать весь комментарий
31.10.2025 14:32 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2025 15:04 Ответить
это что б путин не узнал,скрывали полтора года? цирк.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:02 Ответить
спрятали, перегнали... или малюку на цензоре сразу отчитаться
показать весь комментарий
31.10.2025 14:07 Ответить
по Дніпру минулого року вдарив не Орєшнік, а РС-26 Рубєж 2017 року виготовлення, який на той час вже перейменували на Кедр (типу нова ракета). Але у ***** деменція і він замість Кедр тоді сказав Орєшнік - отак і пішла гуляти назва
показать весь комментарий
31.10.2025 14:06 Ответить
А чим тепер Трампа лякать?
В бурєвєснік він не вірить, орєшнік засох, залишилась одна жопа
показать весь комментарий
31.10.2025 14:10 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2025 14:21 Ответить
Це просто фантастичний пі*дьож!! Я в шоці від цього малюка
показать весь комментарий
31.10.2025 14:19 Ответить
Потрібно ще знищити ті ракети які )(уйло Бульбофюреру поставив
показать весь комментарий
31.10.2025 14:22 Ответить
Як так? таку новину і говорить не зеля? А потім подивився відео і - все в поряду: говорить малюк, а показують зелю. Крупним планом для кращого засвоєння.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:29 Ответить
Ракету чи пускову установку?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:31 Ответить
А какая разніца, все одно гундосий 3,14ж
показать весь комментарий
31.10.2025 14:34 Ответить
"Hо тут лиса бежала,
А может, не бежала,
А может, это страус злой,
А может, и не злой.
А может, это дворник был,
Он шел по сельской местности
К ближайшему орешнику
За новою метлой.."
показать весь комментарий
31.10.2025 14:42 Ответить
"Було 100% підтвердження. Це було в той момент, коли назву "Орєшнік" ще ніхто не знав та не використовував. Росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Це було позаминулого літа"
показать весь комментарий
31.10.2025 14:49 Ответить
Малюк має доооооовгі руки... Так і до шиї фюрера свинорейху ***** дотягнеться.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:55 Ответить
Про нього ще ніхто не чув, а Малюк знищив...
Та він сам вибухнув...
показать весь комментарий
31.10.2025 14:57 Ответить
 
 