Спецслужби України знищили одну ракету "Орєшнік" на території РФ, - Малюк. ВIДЕО

Українські спецслужби провели операцію зі знищення балістичної ракети "Орєшнік" на території Росії.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"До цього ми жодного разу це не озвучували. Один із трьох "Орєшіків" був успішно знищений на їхній (російській. - Ред.) території на Капустиному Яру", - зазначив він.

За словами Малюка, операцію провели СБУ, ГУР та СЗР.

Володимир Зеленський зазначив, що один Росія застосувала.

Голова СЗР Іващенко зазначив, що цьогоріч Росія, ймовірно, виготовила до трьох ракет "Орєшнік".

Подробиці

Малюк заявив, що про проведення операції було поінформовано президента Зеленського та кілька лідерів інших країн.

"Було 100% підтвердження. Це було в той момент, коли назву "Орєшнік" ще ніхто не знав та не використовував. Росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Це було позаминулого літа", - додав він.

"Орєшнік"

Проєкт "Орєшнік" є одним із новітніх напрямів російських розробок у сфері ракетної зброї, який офіційно не підтверджується Кремлем. У відкритих джерелах інформація про ці комплекси майже відсутня, проте експерти припускають, що йдеться про систему з дальністю дії понад 3 тисячі кілометрів, здатну нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

Російський диктатор Володимир Путін раніше заявляв, що "Орєшник" можуть розмістити в Білорусі до кінця 2025 року.

