С начала года уничтожено 48% российских систем ПВО "Панцирь", - Малюк. ВИДЕО
С начала года украинские воины уничтожили 48% систем противовоздушной обороны РФ "Панцирь".
Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк по итогам совещания с президентом, информирует Цензор.НЕТ.
"Стоит отметить, у врага, давайте признаем, очень сильная ПВО. Лучше всего по нашим дальнобойным беспилотникам работает их "Панцирь", - отметил он.
По словам Малюка, с начала 2025 года Украина уничтожила 48% систем "Панцирь".
"Это сегодня приоритет. Они производят 30 в год, но количество уничтоженных превышает то, которое они производят. Поэтому мы над этим работаем", - добавил он.
Что известно о системе Панцирь-С1?
Основным оружием являются 12 зенитных управляемых ракет 57Е6, способных поражать цели на расстоянии до 20 км и высоте до 15 км, со скоростью полета более 1300 м/с.
Также система оснащена двумя 30-мм автоматическими пушками 2А38М, выпускающими до 5000 выстрелов в минуту, что позволяет их применять для ближнего боя против дронов или вертолетов.
"Панцирь-С1" оснащен радаром, работающим на расстоянии до 36 км, а оптические сенсоры обеспечивают точное наведение в сложных погодных условиях.
а скільки виробляємо ми своїх систем ппо?
і кошмареня чебуреків теж входить в обов'язки сбу?
яке багатогранне у нас сбу....
от тому у молодих генералів, такі красиві губаті багаті жаби.
А може Малюк збирає на нихкомпромат й скоро вистрелить цим - он вже захід не мовчить про Єрамакопарочку й її шкоду для України . стаття за статтею ...
Як там фортеця Покровськ, фортеця Куп'янськ хай розкаже.