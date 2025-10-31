С начала года уничтожено 48% российских систем ПВО "Панцирь", - Малюк. ВИДЕО

С начала года украинские воины уничтожили 48% систем противовоздушной обороны РФ "Панцирь".

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк по итогам совещания с президентом, информирует Цензор.НЕТ.

"Стоит отметить, у врага, давайте признаем, очень сильная ПВО. Лучше всего по нашим дальнобойным беспилотникам работает их "Панцирь", - отметил он.

По словам Малюка, с начала 2025 года Украина уничтожила 48% систем "Панцирь".

"Это сегодня приоритет. Они производят 30 в год, но количество уничтоженных превышает то, которое они производят. Поэтому мы над этим работаем", - добавил он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о системе Панцирь-С1?

Основным оружием являются 12 зенитных управляемых ракет 57Е6, способных поражать цели на расстоянии до 20 км и высоте до 15 км, со скоростью полета более 1300 м/с.

Также система оснащена двумя 30-мм автоматическими пушками 2А38М, выпускающими до 5000 выстрелов в минуту, что позволяет их применять для ближнего боя против дронов или вертолетов.

"Панцирь-С1" оснащен радаром, работающим на расстоянии до 36 км, а оптические сенсоры обеспечивают точное наведение в сложных погодных условиях.

