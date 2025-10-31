Дроны атаковали ТЭЦ в Орле. Взрывы прогремели во Владимире и Ярославле. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 31 октября неизвестные дроны атаковали ТЭЦ в Орле РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Осколки беспилотника повредили ТЭЦ в Орле

В ночь на 31 октября в российском Орле и области объявили воздушную тревогу и ракетную опасность. Сирены прозвучали около 00:50, местные власти призвали жителей укрываться в помещениях без окон, сообщает телеграм-канал Astra.

Жители города сообщали о серии громких взрывов - от трех до семи. В небе были видны вспышки, в ряде районов сработали сигнализации автомобилей. Российские Telegram-каналы писали о работе ПВО.

Позже появилась информация о попадании по объектам энергетической инфраструктуры. Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил, что на территорию местной ТЭЦ упали обломки беспилотника. По его словам, повреждено оборудование электроснабжения, но возгорания не произошло.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Информации о пострадавших по состоянию на утро нет.

Во Владимире под удар попала подстанция

Ночью в окрестностях российского города Владимир произошел мощный взрыв. Местные жители зафиксировали момент взрыва на видео и опубликовали кадры в соцсетях.

По данным мониторинговой группы "Крымский ветер", взрыв прогремел в поселке Энергетик. Удар пришелся по электрической подстанции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака дронов на РФ: взрывы в Марий Эл, горит НПЗ в Ульяновской области, есть попадание в нефтехимический завод в Буденновске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подстанция "Владимирская" 750 кВ - одна из крупнейших и мощнейших в Европе. Расположенная во Владимирской области, она является стратегическим узлом Единой энергетической системы России. Обеспечивает электроснабжение Центрального региона, включая Москву, Владимирскую, Нижегородскую и частично Ивановскую области. Подстанция участвует в передаче мощности Калининской АЭС, Костромской ГРЭС и других крупных источников энергии, а также обеспечивает транзит между Центром и Поволжьем. Ее стабильная работа критически важна для надежности и баланса энергосистемы РФ.

Спутники зафиксировали мощный пожар на НПЗ в Ярославле

Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщает о масштабном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в российском Ярославле. Возгорание подтверждают спутниковые снимки.

Горит территория предприятия "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС) - крупнейшего НПЗ на севере России. Его мощности позволяют перерабатывать около 15 млн тонн нефти в год, а по объемам первичной переработки завод входит в топ-5 крупнейших НПЗ РФ.

Продукция предприятия поставляется крупным промышленным потребителям Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также аэропортам, Управлению Северной железной дороги и объектам военно-промышленного комплекса России.

Официальные российские органы пока не комментируют ситуацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два НПЗ и газоперерабатывающий завод поражены на территории РФ, - Генштаб ВСУ