Дроны атаковали ТЭЦ в Орле. Взрывы прогремели во Владимире и Ярославле. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 31 октября неизвестные дроны атаковали ТЭЦ в Орле РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Осколки беспилотника повредили ТЭЦ в Орле
В ночь на 31 октября в российском Орле и области объявили воздушную тревогу и ракетную опасность. Сирены прозвучали около 00:50, местные власти призвали жителей укрываться в помещениях без окон, сообщает телеграм-канал Astra.
Жители города сообщали о серии громких взрывов - от трех до семи. В небе были видны вспышки, в ряде районов сработали сигнализации автомобилей. Российские Telegram-каналы писали о работе ПВО.
Позже появилась информация о попадании по объектам энергетической инфраструктуры. Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил, что на территорию местной ТЭЦ упали обломки беспилотника. По его словам, повреждено оборудование электроснабжения, но возгорания не произошло.
Информации о пострадавших по состоянию на утро нет.
Во Владимире под удар попала подстанция
Ночью в окрестностях российского города Владимир произошел мощный взрыв. Местные жители зафиксировали момент взрыва на видео и опубликовали кадры в соцсетях.
По данным мониторинговой группы "Крымский ветер", взрыв прогремел в поселке Энергетик. Удар пришелся по электрической подстанции.
Подстанция "Владимирская" 750 кВ - одна из крупнейших и мощнейших в Европе. Расположенная во Владимирской области, она является стратегическим узлом Единой энергетической системы России. Обеспечивает электроснабжение Центрального региона, включая Москву, Владимирскую, Нижегородскую и частично Ивановскую области. Подстанция участвует в передаче мощности Калининской АЭС, Костромской ГРЭС и других крупных источников энергии, а также обеспечивает транзит между Центром и Поволжьем. Ее стабильная работа критически важна для надежности и баланса энергосистемы РФ.
Спутники зафиксировали мощный пожар на НПЗ в Ярославле
Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщает о масштабном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в российском Ярославле. Возгорание подтверждают спутниковые снимки.
Горит территория предприятия "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС) - крупнейшего НПЗ на севере России. Его мощности позволяют перерабатывать около 15 млн тонн нефти в год, а по объемам первичной переработки завод входит в топ-5 крупнейших НПЗ РФ.
Продукция предприятия поставляется крупным промышленным потребителям Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также аэропортам, Управлению Северной железной дороги и объектам военно-промышленного комплекса России.
Официальные российские органы пока не комментируют ситуацию.
