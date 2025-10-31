РУС
5 499 23

Дроны атаковали ТЭЦ в Орле. Взрывы прогремели во Владимире и Ярославле. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 31 октября неизвестные дроны атаковали ТЭЦ в Орле РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Осколки беспилотника повредили ТЭЦ в Орле

В ночь на 31 октября в российском Орле и области объявили воздушную тревогу и ракетную опасность. Сирены прозвучали около 00:50, местные власти призвали жителей укрываться в помещениях без окон, сообщает телеграм-канал Astra.

Жители города сообщали о серии громких взрывов - от трех до семи. В небе были видны вспышки, в ряде районов сработали сигнализации автомобилей. Российские Telegram-каналы писали о работе ПВО.

Удары по регионам РФ

Позже появилась информация о попадании по объектам энергетической инфраструктуры. Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил, что на территорию местной ТЭЦ упали обломки беспилотника. По его словам, повреждено оборудование электроснабжения, но возгорания не произошло.

Информации о пострадавших по состоянию на утро нет.

Информации о пострадавших по состоянию на утро нет.

Во Владимире под удар попала подстанция

Ночью в окрестностях российского города Владимир произошел мощный взрыв. Местные жители зафиксировали момент взрыва на видео и опубликовали кадры в соцсетях.

Удары по регионам РФ

По данным мониторинговой группы "Крымский ветер", взрыв прогремел в поселке Энергетик. Удар пришелся по электрической подстанции.

Ночная атака дронов на РФ: взрывы в Марий Эл, горит НПЗ в Ульяновской области, есть попадание в нефтехимический завод в Буденновске.

Подстанция "Владимирская" 750 кВ - одна из крупнейших и мощнейших в Европе. Расположенная во Владимирской области, она является стратегическим узлом Единой энергетической системы России. Обеспечивает электроснабжение Центрального региона, включая Москву, Владимирскую, Нижегородскую и частично Ивановскую области. Подстанция участвует в передаче мощности Калининской АЭС, Костромской ГРЭС и других крупных источников энергии, а также обеспечивает транзит между Центром и Поволжьем. Ее стабильная работа критически важна для надежности и баланса энергосистемы РФ.

Спутники зафиксировали мощный пожар на НПЗ в Ярославле

Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщает о масштабном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в российском Ярославле. Возгорание подтверждают спутниковые снимки.

Горит территория предприятия "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС) - крупнейшего НПЗ на севере России. Его мощности позволяют перерабатывать около 15 млн тонн нефти в год, а по объемам первичной переработки завод входит в топ-5 крупнейших НПЗ РФ.

Продукция предприятия поставляется крупным промышленным потребителям Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также аэропортам, Управлению Северной железной дороги и объектам военно-промышленного комплекса России.

Официальные российские органы пока не комментируют ситуацию.

Два НПЗ и газоперерабатывающий завод поражены на территории РФ, - Генштаб ВСУ

Автор: 

беспилотник (4484) Удары по РФ (626)
Топ комментарии
+4
тец тец тец первертец !
31.10.2025 06:58 Ответить
+4
Дурні кацапи самі напросилися. Отримуйте, тварюки і привикайте, це буде на кацапії кожен день.
31.10.2025 07:25 Ответить
+3
Толку з тих Ударів ? Перекрийте , тільки один вентіль , який прокачує на 7 мільярдів щорічно , Рашистську нафту до орбана і Фіцо Цє безкоштовно , алє ж ні Зе&Ермак ,заробляє мільйони , кроваві мільйони Навіть Шмигаль відхрестився , що уряд продовжив контракт Абсурд, зейло вимагає від всіх санкції , а сам спонсорує кожен день на мільйони вбивство українців
31.10.2025 07:34 Ответить
тец тец тец первертец !
31.10.2025 06:58 Ответить
пуйло зранку уху їсть
31.10.2025 07:32 Ответить
Та щоб він тим і подавився!
31.10.2025 09:10 Ответить
Ну дуже змістовне друге відео.
31.10.2025 07:24 Ответить
"володимирська-750"..., треба не пожаліти з п'яток хаймарсів.
31.10.2025 07:25 Ответить
• Уражено підстанцію в Володимирській області - це ключовий вузол енергосистеми Центральної росії.
31.10.2025 07:33 Ответить
уражено- це добре, а от буде розхерачено- то це супер добре !!
31.10.2025 08:59 Ответить
Дурні кацапи самі напросилися. Отримуйте, тварюки і привикайте, це буде на кацапії кожен день.
31.10.2025 07:25 Ответить
Толку з тих Ударів ? Перекрийте , тільки один вентіль , який прокачує на 7 мільярдів щорічно , Рашистську нафту до орбана і Фіцо Цє безкоштовно , алє ж ні Зе&Ермак ,заробляє мільйони , кроваві мільйони Навіть Шмигаль відхрестився , що уряд продовжив контракт Абсурд, зейло вимагає від всіх санкції , а сам спонсорує кожен день на мільйони вбивство українців
31.10.2025 07:34 Ответить
Ой дурне....
31.10.2025 08:08 Ответить
Газову інфраструктуру фактично знищено ( (с) Гончаренко ), а дружба собі спокійненько качає енергоносії до Угорщини. Ти ще, *****, скажи, що якщо ми будем мерзнуть в зимку, то і треба і дальше качать енергоносії до Угорщини
31.10.2025 08:19 Ответить
Це що получається, що транспортуючи російські енергоносії до Угорщини, Україна тим самим являється країною спонсоркою тероризму? Це можна порівняти з вибором мудрого наріту, коли в 2019 вони вирішили піти і суїциднуться на виборах
31.10.2025 08:22 Ответить
Шкода дронів та донатів( По ТЕЦ мали б фламінгом вліпити й неодним а так...обломки дронів(Різниця між москальськими ударами і українськими ,нажаль,вражаюча і надалі,й не на українську сторону (((Після українських - гасять уражений об'єкт,а після москальського удару вже нічого гасити(
31.10.2025 07:45 Ответить
менше читай рос смі
31.10.2025 07:48 Ответить
два сильних вибухи на тец судячи з відео
31.10.2025 07:51 Ответить
Наслідки які? Скільки кацапів сидять без світла?
31.10.2025 08:41 Ответить
Це вже гойда? Чи двіжуха?
31.10.2025 07:45 Ответить
Для "найбільшої та найпотужнішої підстанції" потрібні мінімум три фламінги з тонною БЧ, а не "мопеди". Коли вже та актрисулька-"головна інженерка" їх там дофарбує?
31.10.2025 07:55 Ответить
їДля найпотужнішої підстанції досить влучно попасти в масляний бак головного трансформатору. А вогонь далі сам все зробить.
31.10.2025 08:28 Ответить
Щось вогонь і на менших підстанціях нічого не зробив.
31.10.2025 08:59 Ответить
Опять обломки веселятся, идёт движуха как и хотел Окурок...
31.10.2025 09:04 Ответить
местным зрадойобам хоть яо туда лупани,все равно будут ныть.аксиома.
31.10.2025 09:13 Ответить
 
 