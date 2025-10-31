УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9620 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака дронів на регіони РФ Удари по РФ
3 773 14

Дрони атакували ТЕЦ в Орлі. Вибухи пролунали у Володимирі та Ярославлі. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 31 жовтня невідомі дрони атакували ТЕЦ в Орлі РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Уламки безпілотника пошкодили ТЕЦ в Орлі

У ніч на 31 жовтня в російському Орлі та області оголосили повітряну тривогу та ракетну небезпеку. Сирени пролунали близько 00:50, місцева влада закликала мешканців укриватися у приміщеннях без вікон, повідомляє телеграм-канал Astra.

Мешканці міста повідомляли про серію гучних вибухів - від трьох до семи. У небі були видимі спалахи, у низці районів спрацювали сигналізації автомобілів. Російські Telegram-канали писали про роботу ППО.

Удари по регіонах рф

Пізніше з'явилася інформація про влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив, що на територію місцевої ТЕЦ впали уламки безпілотника. За його словами, пошкоджено обладнання електропостачання, але займання не виникло.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Інформації про постраждалих станом на ранок немає.

У Володимирі під удар потрапила підстанція 

Вночі на околицях російського міста Володимир стався потужний вибух. Місцеві жителі зафіксували момент вибуху на відео та опублікували кадри у соцмережах.

Удари по регіонах рф

За даними моніторингової групи "Кримський вітер", вибух пролунав у селищі Енергетик. Удар припав по електричній підстанції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака дронів на РФ: вибухи в Марій Ел, горить НПЗ в Ульянівській області, є влучання у нафтохімічний завод у Будьонновську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підстанція "Володимирська" 750 кВ - одна з найбільших і найпотужніших в Європі. Розташована у Володимирській області, вона є стратегічним вузлом Єдиної енергетичної системи Росії. Забезпечує електропостачання Центрального регіону, включаючи Москву, Володимирську, Нижньогородську і частково Іванівську області. Підстанція бере участь у передачі потужності Калінінської АЕС, Костромської ГРЕС та інших великих джерел енергії, а також забезпечує транзит між Центром і Поволжям. Її стабільна робота є критично важливою для надійності та балансу енергосистеми РФ.

Супутники зафіксували потужну пожежу на НПЗ у Ярославлі

Моніторингова група "Кримський вітер" повідомляє про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі у російському Ярославлі. Займання підтверджують супутникові знімки.

Палає територія підприємства "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС) - найбільшого НПЗ на півночі Росії. Його потужності дозволяють переробляти близько 15 млн тонн нафти на рік, а за обсягами первинної переробки завод входить у топ-5 найбільших НПЗ РФ.

Продукція підприємства поставляється великим промисловим споживачам Центрального та Північно-Західного федеральних округів, а також аеропортам, Управлінню Північної залізниці та об’єктам військово-промислового комплексу Росії.

Офіційні російські органи поки не коментують ситуацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два НПЗ та газопереробний завод уражено на території РФ, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

влада (389) Удари по РФ (632)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
тец тец тец первертец !
показати весь коментар
31.10.2025 06:58 Відповісти
+1
Дурні кацапи самі напросилися. Отримуйте, тварюки і привикайте, це буде на кацапії кожен день.
показати весь коментар
31.10.2025 07:25 Відповісти
+1
Толку з тих Ударів ? Перекрийте , тільки один вентіль , який прокачує на 7 мільярдів щорічно , Рашистську нафту до орбана і Фіцо Цє безкоштовно , алє ж ні Зе&Ермак ,заробляє мільйони , кроваві мільйони Навіть Шмигаль відхрестився , що уряд продовжив контракт Абсурд, зейло вимагає від всіх санкції , а сам спонсорує кожен день на мільйони вбивство українців
показати весь коментар
31.10.2025 07:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тец тец тец первертец !
показати весь коментар
31.10.2025 06:58 Відповісти
пуйло зранку уху їсть
показати весь коментар
31.10.2025 07:32 Відповісти
Ну дуже змістовне друге відео.
показати весь коментар
31.10.2025 07:24 Відповісти
"володимирська-750"..., треба не пожаліти з п'яток хаймарсів.
показати весь коментар
31.10.2025 07:25 Відповісти
• Уражено підстанцію в Володимирській області - це ключовий вузол енергосистеми Центральної росії.
показати весь коментар
31.10.2025 07:33 Відповісти
Дурні кацапи самі напросилися. Отримуйте, тварюки і привикайте, це буде на кацапії кожен день.
показати весь коментар
31.10.2025 07:25 Відповісти
Толку з тих Ударів ? Перекрийте , тільки один вентіль , який прокачує на 7 мільярдів щорічно , Рашистську нафту до орбана і Фіцо Цє безкоштовно , алє ж ні Зе&Ермак ,заробляє мільйони , кроваві мільйони Навіть Шмигаль відхрестився , що уряд продовжив контракт Абсурд, зейло вимагає від всіх санкції , а сам спонсорує кожен день на мільйони вбивство українців
показати весь коментар
31.10.2025 07:34 Відповісти
Ой дурне....
показати весь коментар
31.10.2025 08:08 Відповісти
Газову інфраструктуру фактично знищено ( (с) Гончаренко ), а дружба собі спокійненько качає енергоносії до Угорщини. Ти ще, *****, скажи, що якщо ми будем мерзнуть в зимку, то і треба і дальше качать енергоносії до Угорщини
показати весь коментар
31.10.2025 08:19 Відповісти
Шкода дронів та донатів( По ТЕЦ мали б фламінгом вліпити й неодним а так...обломки дронів(Різниця між москальськими ударами і українськими ,нажаль,вражаюча і надалі,й не на українську сторону (((Після українських - гасять уражений об'єкт,а після москальського удару вже нічого гасити(
показати весь коментар
31.10.2025 07:45 Відповісти
менше читай рос смі
показати весь коментар
31.10.2025 07:48 Відповісти
два сильних вибухи на тец судячи з відео
показати весь коментар
31.10.2025 07:51 Відповісти
Це вже гойда? Чи двіжуха?
показати весь коментар
31.10.2025 07:45 Відповісти
Для "найбільшої та найпотужнішої підстанції" потрібні мінімум три фламінги з тонною БЧ, а не "мопеди". Коли вже та актрисулька-"головна інженерка" їх там дофарбує?
показати весь коментар
31.10.2025 07:55 Відповісти
 
 