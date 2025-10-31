Дрони атакували ТЕЦ в Орлі. Вибухи пролунали у Володимирі та Ярославлі. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 31 жовтня невідомі дрони атакували ТЕЦ в Орлі РФ.

Уламки безпілотника пошкодили ТЕЦ в Орлі

У ніч на 31 жовтня в російському Орлі та області оголосили повітряну тривогу та ракетну небезпеку. Сирени пролунали близько 00:50, місцева влада закликала мешканців укриватися у приміщеннях без вікон, повідомляє телеграм-канал Astra.

Мешканці міста повідомляли про серію гучних вибухів - від трьох до семи. У небі були видимі спалахи, у низці районів спрацювали сигналізації автомобілів. Російські Telegram-канали писали про роботу ППО.

Пізніше з'явилася інформація про влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив, що на територію місцевої ТЕЦ впали уламки безпілотника. За його словами, пошкоджено обладнання електропостачання, але займання не виникло.

Інформації про постраждалих станом на ранок немає.

У Володимирі під удар потрапила підстанція

Вночі на околицях російського міста Володимир стався потужний вибух. Місцеві жителі зафіксували момент вибуху на відео та опублікували кадри у соцмережах.

За даними моніторингової групи "Кримський вітер", вибух пролунав у селищі Енергетик. Удар припав по електричній підстанції.

Підстанція "Володимирська" 750 кВ - одна з найбільших і найпотужніших в Європі. Розташована у Володимирській області, вона є стратегічним вузлом Єдиної енергетичної системи Росії. Забезпечує електропостачання Центрального регіону, включаючи Москву, Володимирську, Нижньогородську і частково Іванівську області. Підстанція бере участь у передачі потужності Калінінської АЕС, Костромської ГРЕС та інших великих джерел енергії, а також забезпечує транзит між Центром і Поволжям. Її стабільна робота є критично важливою для надійності та балансу енергосистеми РФ.

Супутники зафіксували потужну пожежу на НПЗ у Ярославлі

Моніторингова група "Кримський вітер" повідомляє про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі у російському Ярославлі. Займання підтверджують супутникові знімки.

Палає територія підприємства "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС) - найбільшого НПЗ на півночі Росії. Його потужності дозволяють переробляти близько 15 млн тонн нафти на рік, а за обсягами первинної переробки завод входить у топ-5 найбільших НПЗ РФ.

Продукція підприємства поставляється великим промисловим споживачам Центрального та Північно-Західного федеральних округів, а також аеропортам, Управлінню Північної залізниці та об’єктам військово-промислового комплексу Росії.

Офіційні російські органи поки не коментують ситуацію.

