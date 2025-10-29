Два НПЗ та газопереробний завод уражено на території РФ, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України в ніч на 29 жовтня уразили два НПЗ на території Росії, а також газопереробний завод.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Новоспаський НПЗ (Ульяновська область)
Нафтопереробний завод входить до складу холдингу "Промінвест". Головним напрямком його діяльності є первинна переробка вуглеводнів.
"Об’єм переробки становить 600 тис. тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки). Завод виробляє бензин, дизпаливо та мазут. Забезпечує паливом внутрішнє споживання рф, а також здійснює експорт нафтопродуктів", - йдеться в повідомленні.
Марійський НПЗ (республіка Марій Ел)
У населеному пункті Табашино пролунали вибухи та виникла пожежа на території заводу, що забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу
"Проєктна потужність переробки – 1,3 млн тонн на рік, що становить 0,5% всієї переробки рф. Має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту", - зазначили в Генштабі ЗСУ.
Наразі наслідки уражень уточнюються.
Будьонновський ГПЗ (Ставропольський край)
Зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1. Проєктна потужність переробки цього ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.
Що передувало?
У ніч на 29 жовтня 2025 року дрони атакували низку регіонів РФ.
Відомо також про ураження двох нафтобаз, двох РЛС та ППО в окупованому Криму.
