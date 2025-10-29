Два НПЗ и газоперерабатывающий завод поражены на территории РФ, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины в ночь на 29 октября поразили два НПЗ на территории России, а также газоперерабатывающий завод.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Новоспасский НПЗ (Ульяновская область)
Нефтеперерабатывающий завод входит в состав холдинга "Проминвест". Основным направлением его деятельности является первичная переработка углеводородов.
"Объем переработки составляет 600 тыс. тонн нефти в год (0,2% общей российской переработки). Завод производит бензин, дизтопливо и мазут. Обеспечивает топливом внутреннее потребление РФ, а также осуществляет экспорт нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Марийский НПЗ (республика Марий Эл)
В населенном пункте Табашино прогремели взрывы и возник пожар на территории завода, обеспечивающего внутренние потребности Приволжского федерального округа
"Проектная мощность переработки - 1,3 млн тонн в год, что составляет 0,5% всей переработки РФ. Имеет две установки первичной переработки нефти и установку вакуумной переработки мазута", - отметили в Генштабе ВСУ.
В настоящее время последствия поражений уточняются.
Буденновский ГПЗ (Ставропольский край)
Зафиксировано попадание в производственную установку ГПУ-1. Проектная мощность переработки этого ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газа в год. Обеспечивает газом ряд предприятий в регионе и является источником сырья для нефтехимической отрасли.
Что предшествовало?
В ночь на 29 октября 2025 года дроны атаковали ряд регионов РФ.
Известно также о поражении двух нефтебаз, двух РЛС и ПВО в оккупированном Крыму.
