Від початку року знищено 48% російських систем ППО "Панцир", - Малюк. ВIДЕО

Від початку року українські воїни знищили 48% систем протиповітряної оборони РФ "Панцир".

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк за підсумками наради з президентом, інформує Цензор.НЕТ.

"Варто відзначити, у ворога, давайте визнаємо, дуже сильне ППО. Найкраще по наших далекобійних безпілотниках працює їхній "Панцир", - зазначив він.

За словами Малюка, від початку 2025 року Україна знищила 48% систем "Панцир".

"Це сьогодні пріоритет. Вони виробляють 30 на рік, але кількість знищених перевищує ту, яку вони виробляють. Тому ми над цим працюємо", - додав він.

Що відомо про систему Панцир-С1?

Основною зброєю є 12 зенітних керованих ракет 57Е6, що здатні уражати цілі на відстані до 20 км і висоті до 15 км, з швидкістю польоту понад 1300 м/с.

Також систему обладнано двома 30-мм автоматичними гарматами 2А38М, що випускають до 5000 пострілів за хвилину, що дозволяє їх застосовувати для ближнього бою проти дронів чи гелікоптерів.

"Панцир-С1" обладнано радаром, що працює на відстані до 36 км, а оптичні сенсори забезпечують точне наведення під час складних погодних умов.

Вони виробляють 30 на рік
а скільки виробляємо ми своїх систем ппо?
31.10.2025 14:10 Відповісти
нищення систем ппо панцир, входить в обов'язки сбу?
і кошмареня чебуреків теж входить в обов'язки сбу?
яке багатогранне у нас сбу....
от тому у молодих генералів, такі красиві губаті багаті жаби.
31.10.2025 14:19 Відповісти
Вони ще нарожають, поки є ВПК
31.10.2025 14:05 Відповісти
А скількох агентів НАБУ засадили за продуктивну співпрацю з САП , й керівника САП вже посадили Вашими стараннями, пане Малюк?
31.10.2025 14:08 Відповісти
Ми виробляєм відосіки
31.10.2025 14:36 Відповісти
Ага ... А ти особисто ще й відро кацапського лайна, як ваш фюрер наказує 👎
31.10.2025 16:11 Відповісти
Бухають по ресторанах та цькують людей.
Згодом, правда, в них відбирають зброю та лупцюють.
https://www.facebook.com/watch/?v=1367760935140480
31.10.2025 15:52 Відповісти
"Нєуклонно возрастаєт дєнь ото дня % жиров у маслі... Ну от скільки штук оці "48%"? Це ж взагалі ні про що.
31.10.2025 14:23 Відповісти
Читаю комменты. просто ****. Что бы не делали, как бы не воевали сбэушники-мудрому нариду хрен угодишь. Уже Малюка в чём-то обвинять? Быстро забыли операцию Паутина.Те кто это делает, просто кретины.
31.10.2025 14:35 Відповісти
Колись суспільство дізнається, як такі операції на шкоду рашці Малюк суміщав з АБСОЛЮТНИМ служінням та в ПОКОРІ планам авторитарноРИГІВСЬКОЇ влади Татрівського мародерату .
А може Малюк збирає на нихкомпромат й скоро вистрелить цим - он вже захід не мовчить про Єрамакопарочку й її шкоду для України . стаття за статтею ...
31.10.2025 15:04 Відповісти
Наталья. Я как-то сделал вам комплимент по поводу толковых комментариев. Беру свои слова обратно.
31.10.2025 15:07 Відповісти
Є різні операції. Павутина - то в минулому. Латарія - позавчора.
https://www.facebook.com/watch/?v=1367760935140480
31.10.2025 15:53 Відповісти
Сьогодні перемога за перемогою.
Як там фортеця Покровськ, фортеця Куп'янськ хай розкаже.
31.10.2025 14:45 Відповісти
 
 