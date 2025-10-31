Від початку року знищено 48% російських систем ППО "Панцир", - Малюк. ВIДЕО
Від початку року українські воїни знищили 48% систем протиповітряної оборони РФ "Панцир".
Про це заявив голова СБУ Василь Малюк за підсумками наради з президентом, інформує Цензор.НЕТ.
"Варто відзначити, у ворога, давайте визнаємо, дуже сильне ППО. Найкраще по наших далекобійних безпілотниках працює їхній "Панцир", - зазначив він.
За словами Малюка, від початку 2025 року Україна знищила 48% систем "Панцир".
"Це сьогодні пріоритет. Вони виробляють 30 на рік, але кількість знищених перевищує ту, яку вони виробляють. Тому ми над цим працюємо", - додав він.
Що відомо про систему Панцир-С1?
Основною зброєю є 12 зенітних керованих ракет 57Е6, що здатні уражати цілі на відстані до 20 км і висоті до 15 км, з швидкістю польоту понад 1300 м/с.
Також систему обладнано двома 30-мм автоматичними гарматами 2А38М, що випускають до 5000 пострілів за хвилину, що дозволяє їх застосовувати для ближнього бою проти дронів чи гелікоптерів.
"Панцир-С1" обладнано радаром, що працює на відстані до 36 км, а оптичні сенсори забезпечують точне наведення під час складних погодних умов.
а скільки виробляємо ми своїх систем ппо?
і кошмареня чебуреків теж входить в обов'язки сбу?
яке багатогранне у нас сбу....
от тому у молодих генералів, такі красиві губаті багаті жаби.
Згодом, правда, в них відбирають зброю та лупцюють.
https://www.facebook.com/watch/?v=1367760935140480
А може Малюк збирає на нихкомпромат й скоро вистрелить цим - он вже захід не мовчить про Єрамакопарочку й її шкоду для України . стаття за статтею ...
https://www.facebook.com/watch/?v=1367760935140480
Як там фортеця Покровськ, фортеця Куп'янськ хай розкаже.