РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9770 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
599 1

Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 31 октября российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 18:37 ВС сообщили:

  • БПЛА на Черниговщине, курс на/мимо Нежина, Сновска;
  • БПЛА на Сумщине в центральной части, курс - западный;
  • БПЛА на Херсонщине, курс - Криворожский р-н Днепропетровской области.

В 18:44 ВС сообщили:

  • БПЛА на Сумщине в центральной части, курс на Полтавскую область;
  • БПЛА на Черниговщине, курс на/мимо Носовку;
  • БПЛА в направлении Кривого Рога с юга.

В 19:42 ВС сообщили:

  • Новые группы БПЛА на юге Сумской области курсом на Харьковскую и Полтавскую области;
  • Новые группы БПЛА на западе Донецкой области, курс - южный/юго-западный;
  • БПЛА на юго-востоке Днепропетровской области, курс - северо-западный;
  • БПЛА на границе Николаевской и Херсонской областей в северном направлении;
  • БПЛА на севере от Чернигова курс - северо-западный, и на севере от н.п. Мена, курс - северо-восточный;
  • БПЛА на западе Харьковской области, курс - юго-западный.

В 20:42 ВС сообщили:

  • БПЛА на Черниговщине в районе н.п.Березна, Корюковка, Сновск, Ичня;
  • БПЛА в центральной и южной части Сумщины, курс - западный;
  • БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный;
  • БПЛА на юго-западе Харьковской области, курс - восточный;
  • БПЛА на юго-западе Донетчины, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - на север Запорожской области;
  • БПЛА на севере Запорожской области, курс - Никопольский р-н Днепропетровской области.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (4484) атака (676) Воздушные силы (2766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашисти це погані росіяни...а хто ж тоді погані рашисти?...
показать весь комментарий
31.10.2025 21:26 Ответить
 
 