Рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 31 октября российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 18:37 ВС сообщили:
- БПЛА на Черниговщине, курс на/мимо Нежина, Сновска;
- БПЛА на Сумщине в центральной части, курс - западный;
- БПЛА на Херсонщине, курс - Криворожский р-н Днепропетровской области.
В 18:44 ВС сообщили:
- БПЛА на Сумщине в центральной части, курс на Полтавскую область;
- БПЛА на Черниговщине, курс на/мимо Носовку;
- БПЛА в направлении Кривого Рога с юга.
В 19:42 ВС сообщили:
- Новые группы БПЛА на юге Сумской области курсом на Харьковскую и Полтавскую области;
- Новые группы БПЛА на западе Донецкой области, курс - южный/юго-западный;
- БПЛА на юго-востоке Днепропетровской области, курс - северо-западный;
- БПЛА на границе Николаевской и Херсонской областей в северном направлении;
- БПЛА на севере от Чернигова курс - северо-западный, и на севере от н.п. Мена, курс - северо-восточный;
- БПЛА на западе Харьковской области, курс - юго-западный.
В 20:42 ВС сообщили:
- БПЛА на Черниговщине в районе н.п.Березна, Корюковка, Сновск, Ичня;
- БПЛА в центральной и южной части Сумщины, курс - западный;
- БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный;
- БПЛА на юго-западе Харьковской области, курс - восточный;
- БПЛА на юго-западе Донетчины, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - на север Запорожской области;
- БПЛА на севере Запорожской области, курс - Никопольский р-н Днепропетровской области.
