Рашисти атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 31 жовтня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 18:37 ПС повідомили:

  • БпЛА на Чернігівщині, курс на/повз Ніжин, Сновськ;
  • БпЛА на Сумщині в центральній частині, курс - західний;
  • БпЛА на Херсонщині, курс - Криворізький р-н Дніпропетровщини.

О 18:44 ПС повідомили:

  • БпЛА на Сумщині в центральній частині, курс на Полтавщину;
  • БпЛА на Чернігівщині, курс на/повз Носівку;
  • БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня.

О 19:42 ПС повідомили:

  • Нові групи БпЛА на півдні Сумщини курсом на Харківщину та Полтавщину;
  • Нові групи БпЛА на заході Донеччини, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на межі Миколаївщини і Херсонщини в північному напрямку;
  • БпЛА на півночі від Чернігова курс - північно-західний, та на півночі від н.п.Мена, курс - північно-східний;
  • БпЛА на заході Харківщини, курс - південно-західний.

О 20:42 ПС повідомили:

  • БпЛА на Чернігівщині в районі н.п.Березна, Корюківка, Сновськ, Ічня;
  • БпЛА в центральній та південній частині Сумщини, курс -західний;
  • БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - західний;
  • БпЛА на південному заході Харківщини, курс - східний;
  • БпЛА на південному заході Донеччини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - на північ Запорізької області;
  • БпЛА на півночі Запорізької області, курс - Нікопольський р-н Дніпропетровщини.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

О 21:10 ПС повідомили:

  • БпЛА через Харківщину курсом на Полтавщину;
  • БпЛА в напрямку Кривого Рогу зі сходу.

БпЛА курсом на Дніпро з південного сходу, - повідомлялося о 21:26. 

О 21:39 ПС повідомили:

  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - західний;
  • БпЛА на північному заході Полтавщини. курс - західний;
  • БпЛА на сході Черкащини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на сході Київщини, курс - західний;
  • БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Миколаївка з південного заходу;
  • БпЛА на південному заході Харківщини, курс - західний, на південному сході, - курс - південний;
  • БпЛА зі сходу Дніпропетровщини на захід, курс - схід Миколаївщини/південь Кіровоградщини.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

О 22:43 ПС повідомили:

  • БпЛА на півдні Донеччини, курс - південний;
  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на півночі Херсонщини, курс - західний;
  • БпЛА на сході Миколаївщини, курс - північно-західний;
  • Нова група БпЛА на півдні Миколаївщини, курс - північний;
  • БпЛА на межі Миколаївщини і Кіровоградщини, курс - західний;
  • БпЛА на заході Київщини, курс - західний;
  • БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс - західний/північно-західний.

безпілотник атака Повітряні сили
