Правительство временно запретило экспорт необработанной древесины, - Свириденко
В пятницу, 31 октября, правительство приняло решение временно запретить экспорт необработанной древесины.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Почему правительство пошло на такой шаг?
"Правительство приняло важное решение - временно запретило экспорт необработанной древесины. Это необходимый шаг, чтобы позаботиться о людях зимой, сохранить работу наших предприятий и уменьшить нагрузку на экологию", - заявила глава Кабмина.
Она отметила, что объем лесозаготовок в Украине существенно сократился за время полномасштабного вторжения.
"Предприятия, которые могли бы работать, простаивают или работают на минимальных мощностях из-за нехватки древесины. Военные нуждаются в древесине для своих нужд. От наличия древесины зависит жизнь в сельских общинах, где дрова являются ключевым ресурсом для отопления зимой", - сказала Свириденко.
Нагрузка на окружающую среду
Также глава правительства добавила, что война нанесла значительный ущерб окружающей среде: часть лесов временно оккупированы или повреждены боевыми действиями. Поэтому экспорт древесины, по ее словам, будет создавать дополнительную нагрузку на окружающую среду.
"Решение предусматривает лицензирование экспорта - нулевую квоту до конца года. Продолжаем разрабатывать дальнейшие шаги для системного решения дефицита древесины", - заявила премьер-министр.
ЛІСИ ВИРУБУЮТЬ, НИЩАТЬ, ПАЛЯТЬ!
ЗАТЕ В УКРАЇНІ АЖ ДВІ КОНТОРИ, ЩО НАЧЕБ-ТО ОПІКУЮТЬСЯ "ОХОРОНОЮ ТА ЗАХИСТОМ" ЛІСІВ. ОДНА ЗАЗИВАЄТЬСЯ ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ, А ІНША ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"!
ЩО ОДНІ, ЩО ДРУГІ - КРАДІЇ, БРАКОНЬЕРИ ТА БАРИГИ, ЩО ПРОДАДУТЬ Й МАТІР РІДНУ!
НА ТАКИХ ДЖИПОНАХ РОЗСІКАЮТЬ, НЕРУХОМІСТЬ, ЛІТАКИ, ЯКХТИ МАЮТЬ!
А ЩО, ЛІС ВСЕ ВИВЕЗЕ!
КІНЧАТИ ВСІХ ЇХ ТРЕБА!