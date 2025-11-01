Правительство временно запретило экспорт необработанной древесины, - Свириденко

В пятницу, 31 октября, правительство приняло решение временно запретить экспорт необработанной древесины.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Почему правительство пошло на такой шаг?

"Правительство приняло важное решение - временно запретило экспорт необработанной древесины. Это необходимый шаг, чтобы позаботиться о людях зимой, сохранить работу наших предприятий и уменьшить нагрузку на экологию", - заявила глава Кабмина.

Она отметила, что объем лесозаготовок в Украине существенно сократился за время полномасштабного вторжения.

"Предприятия, которые могли бы работать, простаивают или работают на минимальных мощностях из-за нехватки древесины. Военные нуждаются в древесине для своих нужд. От наличия древесины зависит жизнь в сельских общинах, где дрова являются ключевым ресурсом для отопления зимой", - сказала Свириденко.

Читайте также: Новое поколение системы электронного учета древесины создают в Украине

Нагрузка на окружающую среду

Также глава правительства добавила, что война нанесла значительный ущерб окружающей среде: часть лесов временно оккупированы или повреждены боевыми действиями. Поэтому экспорт древесины, по ее словам, будет создавать дополнительную нагрузку на окружающую среду.

"Решение предусматривает лицензирование экспорта - нулевую квоту до конца года. Продолжаем разрабатывать дальнейшие шаги для системного решения дефицита древесины", - заявила премьер-министр.

Читайте также: "Леса Украины" получили почти 22 миллиарда дохода и увеличили уплату налогов на 70%