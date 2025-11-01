Уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини, - Свириденко

У пʼятницю, 31 жовтня уряд ухвалив рішення тимчасово заборонити експорт необробленої деревини.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Чому уряд пішов на такий крок?

"Уряд ухвалив важливе рішення — тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Це необхідний крок, щоб подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію", - заявила очільниця Кабміну.

Вона зазначила, що обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився за час повномасштабного вторгнення.

"Підприємства, які могли б працювати, простоюють чи працюють на мінімальних потужностях через брак деревини. Військо потребує деревини для своїх потреб. Від наявності деревини залежить життя в сільських громадах, де дрова є ключовим ресурсом для опалення взимку", - сказала Свириденко.

Навантаження на навколишнє середовище

Також глава уряду додала, що війна принесла значну шкоду довкіллю: частина лісів тимчасово окуповані чи пошкоджені бойовими діями. Тому експорт деревини, за її словами, створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище.

"Рішення передбачає ліцензування експорту — нульову квоту до кінця року. Продовжуємо напрацьовувати подальші кроки для системного вирішення дефіциту деревини", - заявила премʼєр-міністерка.

