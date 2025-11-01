РУС
Новости Атака беспилотников на Сумщину
282 2

Россияне ударили дронами по маршрутке и гражданскому автомобилю на Сумщине: ранен мужчина

Пострадал 29-летний мужчина, сгорел микроавтобус — последствия атак РФ на Сумщину

На Сумщине в Середино-Будской громаде вследствие удара по автомобилю пострадал 29-летний мужчина, в Николаевской — вражеский дрон уничтожил микроавтобус. Власти напоминают: эти территории остаются опасными, а эвакуация является вопросом сохранения жизни.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Середино-Будская громада

  • Вследствие попадания вражеского дрона в автомобиль пострадал 29-летний мужчина. Медики оказывают помощь.

Читайте также: После вражеских атак в части Сумского района и Сум временно отсутствует свет, — ОВА

Николаевская сельская громада

  • Российский дрон попал в микроавтобус.
    Внутри был только водитель – он успел покинуть транспорт до попадания. От удара маршрутка загорелась.
    К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

"Перевозчик пока приостанавливает движение в направлении этой Николаевской громады", - подчеркнул глава ОВА.

Читайте также: Сеть центров помощи ветеранам и гражданским пострадавшим запустят в Сумах

Зона обязательной эвакуации

"Уже почти полгода громада находится в зоне обязательной эвакуации. Часть людей уехала, но некоторые вернулись - несмотря на постоянные угрозы", - сообщил чиновник.

Приграничье Сумщины – под постоянными ударами FPV-дронов.
Только сегодня в окрестностях этой громады силы обороны уничтожили несколько вражеских дронов, но враг продолжает направлять их на гражданских – на автобусы, мотоциклы, велосипеды.

Эвакуация – это вынужденный шаг.
Враг не оставляет другого выбора, но именно это решение может спасти жизнь.

Григоров призвал жителей приграничных территорий не ездить в направлении границы и не возвращаться в населенные пункты, где объявлена эвакуация. Это вопрос безопасности и жизни.

Автор: 

авто (4273) Сумская область (3815) дроны (5299) автобус (104)
