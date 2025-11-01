Россияне ударили дронами по маршрутке и гражданскому автомобилю на Сумщине: ранен мужчина
На Сумщине в Середино-Будской громаде вследствие удара по автомобилю пострадал 29-летний мужчина, в Николаевской — вражеский дрон уничтожил микроавтобус. Власти напоминают: эти территории остаются опасными, а эвакуация является вопросом сохранения жизни.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Середино-Будская громада
- Вследствие попадания вражеского дрона в автомобиль пострадал 29-летний мужчина. Медики оказывают помощь.
Николаевская сельская громада
- Российский дрон попал в микроавтобус.
Внутри был только водитель – он успел покинуть транспорт до попадания. От удара маршрутка загорелась.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
"Перевозчик пока приостанавливает движение в направлении этой Николаевской громады", - подчеркнул глава ОВА.
Зона обязательной эвакуации
"Уже почти полгода громада находится в зоне обязательной эвакуации. Часть людей уехала, но некоторые вернулись - несмотря на постоянные угрозы", - сообщил чиновник.
Приграничье Сумщины – под постоянными ударами FPV-дронов.
Только сегодня в окрестностях этой громады силы обороны уничтожили несколько вражеских дронов, но враг продолжает направлять их на гражданских – на автобусы, мотоциклы, велосипеды.
Эвакуация – это вынужденный шаг.
Враг не оставляет другого выбора, но именно это решение может спасти жизнь.
Григоров призвал жителей приграничных территорий не ездить в направлении границы и не возвращаться в населенные пункты, где объявлена эвакуация. Это вопрос безопасности и жизни.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я закликаю більше ніколи не голосувати за тупих зелених ублюдків.
Особливо під час кривавої війни.