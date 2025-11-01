Росіяни вдарили дронами по маршрутці і цивільному авто на Сумщині: поранено чоловіка
На Сумщині в Середино-Будській громаді внаслідок удару по автомобілю постраждав 29-річний чоловік, у Миколаївській — ворожий дрон знищив мікроавтобус. Влада нагадує: ці території залишаються небезпечними, а евакуація є питанням збереження життя.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Середино-Будська громада
- внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Медики надають допомогу.
Миколаївська сільська громада
- російський дрон влучив у мікроавтобус.
Всередині був лише водій – він устиг залишити транспорт до влучання. Від удару маршрутка загорілася.
На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
"Перевізник поки призупиняє рух у напрямку цієї Миколаївської громади", - наголосив очільник ОВА.
Зона обов’язкової евакуації
"Вже майже пів року громада перебуває в зоні обов’язкової евакуації. Частина людей виїхала, але дехто повернувся – попри постійні загрози", - повідомив посадовець.
Прикордоння Сумщини – під постійними ударами FPV-дронів.
Тільки сьогодні на околицях цієї громади сили оборони знищили кілька ворожих дронів, але ворог продовжує спрямовувати їх на цивільних – на автобуси, мотоцикли, велосипеди.
Евакуація – це вимушений крок.
Ворог не залишає іншого вибору, але саме це рішення може врятувати життя.
Григоров закликав жителів прикордонних територій не їздити у напрямку кордону й не повертатися до населених пунктів, де оголошена евакуація. Це питання безпеки і життя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я закликаю більше ніколи не голосувати за тупих зелених ублюдків.
Особливо під час кривавої війни.