Росіяни вдарили дронами по маршрутці і цивільному авто на Сумщині: поранено чоловіка

Постраждав 29-річний чоловік, згорів мікроавтобус — наслідки атак РФ на Сумщину

На Сумщині в Середино-Будській громаді внаслідок удару по автомобілю постраждав 29-річний чоловік, у Миколаївській — ворожий дрон знищив мікроавтобус. Влада нагадує: ці території залишаються небезпечними, а евакуація є питанням збереження життя.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Середино-Будська громада

  •  внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Медики надають допомогу.

 Миколаївська сільська громада

  • російський дрон влучив у мікроавтобус.
    Всередині був лише водій – він устиг залишити транспорт до влучання. Від удару маршрутка загорілася.
    На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

"Перевізник поки призупиняє рух у напрямку цієї Миколаївської громади", - наголосив очільник ОВА.

Зона обов’язкової евакуації

"Вже майже пів року громада перебуває в зоні обов’язкової евакуації. Частина людей виїхала, але дехто повернувся – попри постійні загрози", - повідомив посадовець.

Прикордоння Сумщини – під постійними ударами FPV-дронів.
Тільки сьогодні на околицях цієї громади сили оборони знищили кілька ворожих дронів, але ворог продовжує спрямовувати їх на цивільних – на автобуси, мотоцикли, велосипеди.

Евакуація – це вимушений крок.
Ворог не залишає іншого вибору, але саме це рішення може врятувати життя.

Григоров закликав жителів прикордонних територій не їздити у напрямку кордону й не повертатися до населених пунктів, де оголошена евакуація. Це питання безпеки і життя.

