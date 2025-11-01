Мережу центрів допомоги ветеранам і цивільним постраждалим запустять у Сумах

У Сумах наступного року створять екосистему медичних та соціальних закладів, призначених для реабілітації ветеранів, членів їхніх родин та цивільних, які постраждали внаслідок війни.

Що передбачається?

Як зазначається, до неї увійдуть опіковий центр, реабілітаційний центр та Ветеран хаб.

Сумська обласна військова адміністрація наразі шукає кошти для реалізації проєктів. Це є критично важливим для прикордонного регіону, оскільки велика кількість цивільних та військових мають травми, що потребують високоспеціалізованої допомоги, а ветерани - підтримки у поверненні до мирного життя через адаптивний спорт і психологічну підтримку.

Наразі в області 62 тис. ветеранів, а також 150 тис. їхніх родин.

Характер травм пацієнтів

За даними медиків, в області значно зросла кількість пацієнтів з опіковими травмами внаслідок війни: складні опіки отримують військові на лінії зіткнення, а також мирне населення через атаки дронів.

"Третина всіх пацієнтів опікового відділення - це наслідки мінно-вибухових травм. Але через обмежені можливості нам доводиться кожного п’ятого евакуювати в Київ", - зазначив директор "Сумської обласної клінічної лікарні" Володимир Горох.

Екосистема медичних та соціальних закладів Sumy об’єднає опіковий центр Sumy.Полум’я життя, Sumy. Реабілітаційний центр та Sumy. Ветеранський Хаб. До неї увійдуть вже діючі медичні заклади, які планують модернізувати, та побудують нові. До створення концепції залучають ветеранів.

Надалі також планується відкриття центру протезування та ортезування у місті.

Для реалізації проєктів стійкості Сумщини залучатимуть кошти міжнародних партнерів.

