Сеть центров помощи ветеранам и гражданским пострадавшим запустят в Сумах

В Сумах в следующем году создадут экосистему медицинских и социальных учреждений, предназначенных для реабилитации ветеранов, членов их семей и гражданских лиц, пострадавших в результате войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественную инициативу "Голка".

Что предполагается?

Как отмечается, в нее войдут ожоговый центр, реабилитационный центр и Ветеран хаб.

Сумская областная военная администрация сейчас ищет средства для реализации проектов. Это критически важно для приграничного региона, поскольку большое количество гражданских и военных имеют травмы, требующие высокоспециализированной помощи, а ветераны - поддержки в возвращении к мирной жизни через адаптивный спорт и психологическую поддержку.

Сейчас в области 62 тыс. ветеранов, а также 150 тыс. их семей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветераны получат государственную помощь для лечения шрамов и преодоления зависимостей, - Минветеранов

Характер травм пациентов

По данным медиков, в области значительно возросло количество пациентов с ожоговыми травмами в результате войны: сложные ожоги получают военные на линии соприкосновения, а также мирное население из-за атак дронов.

"Треть всех пациентов ожогового отделения - это последствия минно-взрывных травм. Но из-за ограниченных возможностей нам приходится каждого пятого эвакуировать в Киев", - отметил директор "Сумской областной клинической больницы" Владимир Горох.

Экосистема медицинских и социальных учреждений Sumy объединит ожоговый центр Sumy.Полум'я життя, Sumy. Реабилитационный центр и Sumy. Ветеран Хаб. В нее войдут уже действующие медицинские учреждения, которые планируют модернизировать, и построят новые. К созданию концепции привлекают ветеранов.

Читайте также: Кабмин компенсирует дорогу домой для военных, которые лечатся за границей

В дальнейшем также планируется открытие центра протезирования и ортезирования в городе.

Для реализации проектов устойчивости Сумщины будут привлекать средства международных партнеров.

Больше читайте в нашем Telegram-канале