РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Развитие ПВО в Украине
594 11

Генштаб о борьбе с российскими дронами: создается эффективная эшелонированная ПВО, дооснащаются вертолеты

Совершенствование ПВО Украины

В Вооруженных Силах Украины постоянно ведется работа по противодействию вражеским ударным БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, по поручению главнокомандующего ВС Украины начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов провел очередное совещание по наращиванию возможностей по противодействию ударным дронам противника.

Эффективность групп операторов дронов-перехватчиков

В частности, заслушаны доклады об эффективности групп операторов дронов-перехватчиков и проанализированы особенности применения различных типов таких БПЛА. Обсуждены результаты применения этих систем в текущих условиях боевых действий и определены приоритетные направления их дальнейшего внедрения.

Читайте также: Украина работает над ускорением поставок систем ПВО до конца года, - Сибига

Создание эффективной эшелонированной ПВО

"Активно продолжается работа над созданием эффективной эшелонированной противовоздушной обороны. Формируются новые подразделения БПЛА-перехватчиков, наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности и соответствующая инфраструктура для качественной подготовки операторов", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, продолжается формирование Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных Сил ВС Украины.

Уничтожение вражеских дронов с помощью вертолетов

Отдельное внимание уделено уничтожению вражеских дронов с помощью вертолетов - проводится техническое дооснащение бортов новейшими системами обнаружения и поражения.

Читайте также: Зеленский: Есть решение Франции о новых Mirage для Украины, Великобритания – будет помогать с ПВО

"Продолжается интенсивная работа по привлечению к задачам противодействия дронам легкомоторной авиации. Это позволит более эффективно поражать российские БПЛА на больших высотах. Работа над развертыванием эффективной эшелонированной противовоздушной обороны осуществляется постоянно, поскольку противник непрерывно совершенствует средства поражения, наращивает их количество и меняет тактику применения.

Силы обороны системно работают над повышением эффективности уничтожения вражеских беспилотников", - резюмировали в Генштабе.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Генштаб ВС (7169) ПВО (3231) дроны (5299) Андрей Гнатов (21)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
4 рік війни... 4 !

схоже це просто зельоні "шептуни" в ефір
показать весь комментарий
02.11.2025 11:14 Ответить
+2
які вертольоти ?..можна подумати їх у нас сотні
показать весь комментарий
02.11.2025 11:12 Ответить
+1
путлєру не треба напрягати свою розвідку , а для чого , в Україні є пресцентр генерального штабу , є зеленський вони все розкажуть і покажуть і проанонсують і що де і коли .
показать весь комментарий
02.11.2025 11:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
які вертольоти ?..можна подумати їх у нас сотні
показать весь комментарий
02.11.2025 11:12 Ответить
Касьянов казав що потрібні ЗРК аналог Панциря, але влада та Генштаб схоже не збираються вигравати війну і спускають всі ресурси на ідіотські проекти, дрони перехоплювачі, вертольоти, легкі літаки! Як наслідок маємо ситуацію в нашій смузі оборони, летіло 60 шахедів, збили 9, 20 рознесли місто в хлам, решта полетіли далі. Жоден варіант ППО, який просуває влада, не допоможе проти 60 шахедів, ані вертольоти, ані дрони перехоплювачі, ані легкомоторні літаки не відіб'ють масований авіаналіт дронів, тільки ЗРК з десятками ракет готовими для запуску!
показать весь комментарий
02.11.2025 11:19 Ответить
Не нужны ни самолеты, ни вертолеты, ни ЗРК. Любое ПВО работает только в комплексе. То есть и обнаружение, и уничтожение производится разными средствами и на разных дистанциях. Например если шахед можно будет сбить бортовым оружием легкого самолета - то по цене это будет наименьшим вариантом. Тем более что самолет может и подняться достаточно высоко - куда уже зенитная артиллерия не достанет, и сможет маневрировать для перехвата - чего ни МВГ ни ЗРК сделать не могут. И зенитные дроны тут могут быть эффективны, и зенитная артиллерия - особенно современная, с собственным радаром и компьютером управления огнем типа Скайрейнджера. Естественно и ЗРК найдут применение, но любая управляемая ракета априори будет самым дорогим возможным решением. И проблема тут не только и не столько в деньгах - сколько в том что цена всегда отражает сложность и сроки изготовления изделия.
показать весь комментарий
02.11.2025 11:32 Ответить
4 рік війни... 4 !

схоже це просто зельоні "шептуни" в ефір
показать весь комментарий
02.11.2025 11:14 Ответить
Тем более что действенное средство было разработано и испытано уже давно. Осталось его только производить.
показать весь комментарий
02.11.2025 12:00 Ответить
путлєру не треба напрягати свою розвідку , а для чого , в Україні є пресцентр генерального штабу , є зеленський вони все розкажуть і покажуть і проанонсують і що де і коли .
показать весь комментарий
02.11.2025 11:16 Ответить
Приклад повної бездіяльності, некомпетентності і відвертого саботажу, сидільців на посадах держсекретарів з Урядового кварталу, РНБОУ та ЦОВВ!!
Керівники СБУ, ГПУ, НАБУ САП БЕБ …. теж за ними тільки спостерігають, як за Баєм, Мехедою, Єжовим….???
показать весь комментарий
02.11.2025 11:19 Ответить
Може німці Гепардів підкинуть? - тай вертольоти теж не помішають - до Львова 1000 км - по дорозі могли б збивати
показать весь комментарий
02.11.2025 11:32 Ответить
про мільйон вєртальотав я ще не чув!
альо! генштаб!
ви що, вирішили голобародько перебрехати?
показать весь комментарий
02.11.2025 11:32 Ответить
Пока не услышу этого от Зеленского - не поверю!🙁
показать весь комментарий
02.11.2025 11:47 Ответить
А массово изготовить уже разработанные и успешно испытанные гибридные ЗРК FrankenSam не позволяет религия или что другое?
показать весь комментарий
02.11.2025 11:58 Ответить
 
 