Генштаб о борьбе с российскими дронами: создается эффективная эшелонированная ПВО, дооснащаются вертолеты

В Вооруженных Силах Украины постоянно ведется работа по противодействию вражеским ударным БПЛА.

Как отмечается, по поручению главнокомандующего ВС Украины начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов провел очередное совещание по наращиванию возможностей по противодействию ударным дронам противника.

Эффективность групп операторов дронов-перехватчиков

В частности, заслушаны доклады об эффективности групп операторов дронов-перехватчиков и проанализированы особенности применения различных типов таких БПЛА. Обсуждены результаты применения этих систем в текущих условиях боевых действий и определены приоритетные направления их дальнейшего внедрения.

Создание эффективной эшелонированной ПВО

"Активно продолжается работа над созданием эффективной эшелонированной противовоздушной обороны. Формируются новые подразделения БПЛА-перехватчиков, наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности и соответствующая инфраструктура для качественной подготовки операторов", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, продолжается формирование Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных Сил ВС Украины.

Уничтожение вражеских дронов с помощью вертолетов

Отдельное внимание уделено уничтожению вражеских дронов с помощью вертолетов - проводится техническое дооснащение бортов новейшими системами обнаружения и поражения.

"Продолжается интенсивная работа по привлечению к задачам противодействия дронам легкомоторной авиации. Это позволит более эффективно поражать российские БПЛА на больших высотах. Работа над развертыванием эффективной эшелонированной противовоздушной обороны осуществляется постоянно, поскольку противник непрерывно совершенствует средства поражения, наращивает их количество и меняет тактику применения.

Силы обороны системно работают над повышением эффективности уничтожения вражеских беспилотников", - резюмировали в Генштабе.

