891 15

Генштаб про боротьбу з російськими дронами: створюється ефективна ешелонована ППО, дооснащуються вертольоти

Удосконалення ппо України

У Збройних Силах України постійно триває робота з протидії ворожим ударним БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, за дорученням головнокомандувача ЗС України начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов провів чергову нараду щодо нарощення спроможностей з протидії ударним дронам противника.

Ефективність груп операторів дронів-перехоплювачів

Зокрема, заслухано доповіді щодо ефективності груп операторів дронів-перехоплювачів та проаналізовано особливості застосування різних типів таких БпЛА. Обговорено результати застосування цих систем у поточних умовах бойових дій і визначено пріоритетні напрями їхнього подальшого впровадження.

Також читайте: Україна працює над прискоренням постачання систем ППО до кінця року, - Сибіга

Створення ефективної ешелонованої ППО

"Активно триває робота над створенням ефективної ешелонованої протиповітряної оборони. Формуються нові підрозділи БпЛА-перехоплювачів, нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності та відповідна інфраструктура для якісного тренування операторів", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, триває формування Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних Сил ЗС України.

Знищення ворожих дронів за допомогою вертольотів

Окрему увагу приділено знищенню ворожих дронів за допомогою вертольотів - проводиться технічне дооснащення бортів новітніми системами виявлення та ураження.

Також читайте: Зеленський: Є рішення Франції щодо нових Mirage для України, Британія – допомагатиме з ППО

"Триває інтенсивна робота із залучення до завдань протидії дронам легкомоторної авіації. Це дозволить ефективніше уражати російські БпЛА на більших висотах. Робота над розгортанням ефективної ешелонованої протиповітряної оборони здійснюється постійно, оскільки противник безперервно вдосконалює засоби ураження, нарощує їхню кількість та змінює тактику застосування.

Сили оборони системно працюють над підвищенням ефективності знищення ворожих безпілотників", - резюмували у Генштабі.

Генштаб ЗС (7480) ППО (3681) дрони (6259) Гнатов Андрій (22)
+7
4 рік війни... 4 !

схоже це просто зельоні "шептуни" в ефір
показати весь коментар
02.11.2025 11:14 Відповісти
+4
А массово изготовить уже разработанные и успешно испытанные гибридные ЗРК FrankenSam не позволяет религия или что другое?
показати весь коментар
02.11.2025 11:58 Відповісти
+3
про мільйон вєртальотав я ще не чув!
альо! генштаб!
ви що, вирішили голобародько перебрехати?
показати весь коментар
02.11.2025 11:32 Відповісти
які вертольоти ?..можна подумати їх у нас сотні
показати весь коментар
02.11.2025 11:12 Відповісти
Касьянов казав що потрібні ЗРК аналог Панциря, але влада та Генштаб схоже не збираються вигравати війну і спускають всі ресурси на ідіотські проекти, дрони перехоплювачі, вертольоти, легкі літаки! Як наслідок маємо ситуацію в нашій смузі оборони, летіло 60 шахедів, збили 9, 20 рознесли місто в хлам, решта полетіли далі. Жоден варіант ППО, який просуває влада, не допоможе проти 60 шахедів, ані вертольоти, ані дрони перехоплювачі, ані легкомоторні літаки не відіб'ють масований авіаналіт дронів, тільки ЗРК з десятками ракет готовими для запуску!
показати весь коментар
02.11.2025 11:19 Відповісти
Не нужны ни самолеты, ни вертолеты, ни ЗРК. Любое ПВО работает только в комплексе. То есть и обнаружение, и уничтожение производится разными средствами и на разных дистанциях. Например если шахед можно будет сбить бортовым оружием легкого самолета - то по цене это будет наименьшим вариантом. Тем более что самолет может и подняться достаточно высоко - куда уже зенитная артиллерия не достанет, и сможет маневрировать для перехвата - чего ни МВГ ни ЗРК сделать не могут. И зенитные дроны тут могут быть эффективны, и зенитная артиллерия - особенно современная, с собственным радаром и компьютером управления огнем типа Скайрейнджера. Естественно и ЗРК найдут применение, но любая управляемая ракета априори будет самым дорогим возможным решением. И проблема тут не только и не столько в деньгах - сколько в том что цена всегда отражает сложность и сроки изготовления изделия.
показати весь коментар
02.11.2025 11:32 Відповісти
02.11.2025 11:14 Відповісти
Тем более что действенное средство было разработано и испытано уже давно. Осталось его только производить.
показати весь коментар
02.11.2025 12:00 Відповісти
путлєру не треба напрягати свою розвідку , а для чого , в Україні є пресцентр генерального штабу , є зеленський вони все розкажуть і покажуть і проанонсують і що де і коли .
показати весь коментар
02.11.2025 11:16 Відповісти
Приклад повної бездіяльності, некомпетентності і відвертого саботажу, сидільців на посадах держсекретарів з Урядового кварталу, РНБОУ та ЦОВВ!!
Керівники СБУ, ГПУ, НАБУ САП БЕБ …. теж за ними тільки спостерігають, як за Баєм, Мехедою, Єжовим….???
показати весь коментар
02.11.2025 11:19 Відповісти
Може німці Гепардів підкинуть? - тай вертольоти теж не помішають - до Львова 1000 км - по дорозі могли б збивати
показати весь коментар
02.11.2025 11:32 Відповісти
02.11.2025 11:32 Відповісти
Пока не услышу этого от Зеленского - не поверю!🙁
показати весь коментар
02.11.2025 11:47 Відповісти
Тоді то буде точно брехня..😁
показати весь коментар
02.11.2025 13:04 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2025 11:58 Відповісти
І цей " бадьорий" рапорт аж (!)на 4 рік війни..?!!! Треш...😢
показати весь коментар
02.11.2025 13:02 Відповісти
Тільки створюється? Після того, як кацапські драндулєти вже сотнями над Україною, як у себе вдома, літають і вибивають усю енергтеику? на 4 рік війни? Ви там норма взагалі?
показати весь коментар
02.11.2025 13:17 Відповісти
В другу світову літаки чотирьма максимами збивали. Тепер, з такими можливостями не можуть придумати як авіамодельку збити, позорище.
показати весь коментар
02.11.2025 13:32 Відповісти
 
 