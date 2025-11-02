Генштаб про боротьбу з російськими дронами: створюється ефективна ешелонована ППО, дооснащуються вертольоти

У Збройних Силах України постійно триває робота з протидії ворожим ударним БпЛА.

Як зазначається, за дорученням головнокомандувача ЗС України начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов провів чергову нараду щодо нарощення спроможностей з протидії ударним дронам противника.

Ефективність груп операторів дронів-перехоплювачів

Зокрема, заслухано доповіді щодо ефективності груп операторів дронів-перехоплювачів та проаналізовано особливості застосування різних типів таких БпЛА. Обговорено результати застосування цих систем у поточних умовах бойових дій і визначено пріоритетні напрями їхнього подальшого впровадження.

Створення ефективної ешелонованої ППО

"Активно триває робота над створенням ефективної ешелонованої протиповітряної оборони. Формуються нові підрозділи БпЛА-перехоплювачів, нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності та відповідна інфраструктура для якісного тренування операторів", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, триває формування Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних Сил ЗС України.

Знищення ворожих дронів за допомогою вертольотів

Окрему увагу приділено знищенню ворожих дронів за допомогою вертольотів - проводиться технічне дооснащення бортів новітніми системами виявлення та ураження.

"Триває інтенсивна робота із залучення до завдань протидії дронам легкомоторної авіації. Це дозволить ефективніше уражати російські БпЛА на більших висотах. Робота над розгортанням ефективної ешелонованої протиповітряної оборони здійснюється постійно, оскільки противник безперервно вдосконалює засоби ураження, нарощує їхню кількість та змінює тактику застосування.

Сили оборони системно працюють над підвищенням ефективності знищення ворожих безпілотників", - резюмували у Генштабі.

