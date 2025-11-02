На фронте произошло 95 боестолкновений, самые горячие направления - Покровское и Александровское, - Генштаб

С начала суток, 2 ноября 2025 года, на фронте уже произошло 95 боевых столкновений по всей линии фронта.

Удары по территории Украины

От артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности - Заречье, Галагановка Черниговской области; Белая Береза, Хлебороб Сумской области.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили одну атаку россиян. Противник с начала суток нанес пять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 11 управляемых авиационных бомб и осуществил 87 артиллерийских обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения проводят ударно-поисковые действия, враг несет потери.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили девять атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Отрадное, Каменка и Двуречанское. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении агрессор семь раз осуществлял штурмовые действия в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия дважды атаковала в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении Силы обороны отразили семь атак противника вблизи Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Сиверска.

На Краматорском направлении оккупанты предприняли попытку продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении, в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещиевка, Русин Яр и Полтавка наши воины остановили десять наступательных действий врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Червоный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономичное, Покровск, Лесовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное и Филия. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 36 атак, осуществляют активные действия и имеют определенные успехи – на некоторых участках продвижение наших подразделений составляет до 0,4 километра.

Обстановка на юге

Сегодня на Александровском направлении враг 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сичневое, Новоселовка, Вороное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Охотничье.

На Ореховском направлении в настоящее время противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

