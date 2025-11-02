РУС
"Динамо" уступает "Шахтеру" - 3:1 в центральном матче

Шахтер победил Динамо 3:1 в матче тура УПЛ

Донецкий "Шахтер" одержал уверенную победу над киевским "Динамо" в центральном матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "горняков".

Ход поединка

Донецкие активно начали игру и открыли счет уже на третьей минуте - Эгиналду замкнул подачу Педриньо с углового.

Во втором тайме "Динамо" сумело забить, но гол Кабаева отменили из-за офсайда.

Вскоре Невертон удвоил преимущество "Шахтера" мощным ударом в дальний угол.

Киевляне ответили быстрым голом - Виталий Буяльский пробил мимо Ризника после прострела Караваева. Однако последнее слово осталось за дончанами: в компенсированное время Кабаев срезал мяч в собственные ворота.

Голы:

  • 1:0 – 3’ Эгиналду

  • 2:0 – 54' Невертон

  • 2:1 – 56' Буяльский

  • 3:1 – 90+4’ Кабаев (автогол)

Победа позволила "Шахтеру" закрепиться на первом месте турнирной таблицы, увеличив отрыв от "Динамо" до 4 очков.

Для киевлян это первое поражение за более чем год в чемпионате и Кубке Украины.

Автор: 

Пока країна воює ці браньовані здоровені цапи собі чемпвонати влаштовують та пузир по полю гончють, моральні уроди.
02.11.2025 20:57 Ответить
Пенсія, заспойся. Ти ж не воюєш, хіба в коментарях на цензорі. Тому, вочевидь, не маєш права розмірковувати хто воює а хто ні. Якщо що, для дідів є контракти в ЗСУ, тому можеш доєднатись до сил оборони
02.11.2025 21:21 Ответить
Кабаев ...? Кабаев ...? Йооо ... Путин за "Динамо" играет?
02.11.2025 21:22 Ответить
Кому цікаве це фуфло?
02.11.2025 21:29 Ответить
 
 