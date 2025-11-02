"Динамо" уступает "Шахтеру" - 3:1 в центральном матче

Донецкий "Шахтер" одержал уверенную победу над киевским "Динамо" в центральном матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "горняков".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В бою за Украину погиб Дмитрий Твардовский, отец голкипера ФК "Шахтер". ФОТО

Ход поединка

Донецкие активно начали игру и открыли счет уже на третьей минуте - Эгиналду замкнул подачу Педриньо с углового.

Во втором тайме "Динамо" сумело забить, но гол Кабаева отменили из-за офсайда.

Вскоре Невертон удвоил преимущество "Шахтера" мощным ударом в дальний угол.

Киевляне ответили быстрым голом - Виталий Буяльский пробил мимо Ризника после прострела Караваева. Однако последнее слово осталось за дончанами: в компенсированное время Кабаев срезал мяч в собственные ворота.

Читайте: Крупнейший футбольный клуб Украины заменит переводчиков искусственным интеллектом

Голы:

1:0 – 3’ Эгиналду

2:0 – 54' Невертон

2:1 – 56' Буяльский

3:1 – 90+4’ Кабаев (автогол)

Победа позволила "Шахтеру" закрепиться на первом месте турнирной таблицы, увеличив отрыв от "Динамо" до 4 очков.

Для киевлян это первое поражение за более чем год в чемпионате и Кубке Украины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале