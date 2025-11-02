"Динамо" уступает "Шахтеру" - 3:1 в центральном матче
Донецкий "Шахтер" одержал уверенную победу над киевским "Динамо" в центральном матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "горняков".
Ход поединка
Донецкие активно начали игру и открыли счет уже на третьей минуте - Эгиналду замкнул подачу Педриньо с углового.
Во втором тайме "Динамо" сумело забить, но гол Кабаева отменили из-за офсайда.
Вскоре Невертон удвоил преимущество "Шахтера" мощным ударом в дальний угол.
Киевляне ответили быстрым голом - Виталий Буяльский пробил мимо Ризника после прострела Караваева. Однако последнее слово осталось за дончанами: в компенсированное время Кабаев срезал мяч в собственные ворота.
Голы:
-
1:0 – 3’ Эгиналду
-
2:0 – 54' Невертон
-
2:1 – 56' Буяльский
-
3:1 – 90+4’ Кабаев (автогол)
Победа позволила "Шахтеру" закрепиться на первом месте турнирной таблицы, увеличив отрыв от "Динамо" до 4 очков.
Для киевлян это первое поражение за более чем год в чемпионате и Кубке Украины.
