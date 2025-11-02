УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9175 відвідувачів онлайн
Новини
576 4

"Динамо" поступається "Шахтарю" - 3:1 у центральному матчі

Шахтар переміг Динамо 3:1 у матчі туру УПЛ

Донецький "Шахтар" здобув впевнену перемогу над київським "Динамо" у центральному матчі 11-го туру Української Прем’єр-ліги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь "гірників".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бою за Україну загинув Дмитро Твардовський, батько голкіпера ФК "Шахтар". ФОТО

Хід поєдинку

Донеччани активно розпочали гру й відкрили рахунок уже на третій хвилині - Егіналду замкнув подачу Педріньйо з кутового.

У другому таймі "Динамо" зуміло забити, але гол Кабаєва скасували через офсайд.

Невдовзі Невертон подвоїв перевагу "Шахтаря" потужним ударом у дальню дев’ятку.

Кияни відповіли швидким голом - Віталій Буяльський пробив повз Різника після прострілу Караваєва. Проте останнє слово залишилося за донеччанами: у компенсований час Кабаєв зрізав м’яч у власні ворота.

Читайте: Найбільший футбольний клуб України замінить перекладачів штучним інтелектом

Голи:

  • 1:0 – 3’ Егіналду

  • 2:0 – 54’ Невертон

  • 2:1 – 56’ Буяльський

  • 3:1 – 90+4’ Кабаєв (автогол)

Перемога дозволила "Шахтарю" закріпитися на першому місці турнірної таблиці, збільшивши відрив від "Динамо" до 4 очок.

Для киян це - перша поразка за понад рік у чемпіонаті та Кубку України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Динамо (238) матч (12) футбол (1600) Шахтар (176)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока країна воює ці браньовані здоровені цапи собі чемпвонати влаштовують та пузир по полю гончють, моральні уроди.
показати весь коментар
02.11.2025 20:57 Відповісти
Пенсія, заспойся. Ти ж не воюєш, хіба в коментарях на цензорі. Тому, вочевидь, не маєш права розмірковувати хто воює а хто ні. Якщо що, для дідів є контракти в ЗСУ, тому можеш доєднатись до сил оборони
показати весь коментар
02.11.2025 21:21 Відповісти
Кабаев ...? Кабаев ...? Йооо ... Путин за "Динамо" играет?
показати весь коментар
02.11.2025 21:22 Відповісти
Кому цікаве це фуфло?
показати весь коментар
02.11.2025 21:29 Відповісти
 
 