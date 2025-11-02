"Динамо" поступається "Шахтарю" - 3:1 у центральному матчі

Донецький "Шахтар" здобув впевнену перемогу над київським "Динамо" у центральному матчі 11-го туру Української Прем’єр-ліги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь "гірників".

Хід поєдинку

Донеччани активно розпочали гру й відкрили рахунок уже на третій хвилині - Егіналду замкнув подачу Педріньйо з кутового.

У другому таймі "Динамо" зуміло забити, але гол Кабаєва скасували через офсайд.

Невдовзі Невертон подвоїв перевагу "Шахтаря" потужним ударом у дальню дев’ятку.

Кияни відповіли швидким голом - Віталій Буяльський пробив повз Різника після прострілу Караваєва. Проте останнє слово залишилося за донеччанами: у компенсований час Кабаєв зрізав м’яч у власні ворота.

Голи:

1:0 – 3’ Егіналду

2:0 – 54’ Невертон

2:1 – 56’ Буяльський

3:1 – 90+4’ Кабаєв (автогол)

Перемога дозволила "Шахтарю" закріпитися на першому місці турнірної таблиці, збільшивши відрив від "Динамо" до 4 очок.

Для киян це - перша поразка за понад рік у чемпіонаті та Кубку України.

