"Динамо" поступається "Шахтарю" - 3:1 у центральному матчі
Донецький "Шахтар" здобув впевнену перемогу над київським "Динамо" у центральному матчі 11-го туру Української Прем’єр-ліги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь "гірників".
Хід поєдинку
Донеччани активно розпочали гру й відкрили рахунок уже на третій хвилині - Егіналду замкнув подачу Педріньйо з кутового.
У другому таймі "Динамо" зуміло забити, але гол Кабаєва скасували через офсайд.
Невдовзі Невертон подвоїв перевагу "Шахтаря" потужним ударом у дальню дев’ятку.
Кияни відповіли швидким голом - Віталій Буяльський пробив повз Різника після прострілу Караваєва. Проте останнє слово залишилося за донеччанами: у компенсований час Кабаєв зрізав м’яч у власні ворота.
Голи:
-
1:0 – 3’ Егіналду
-
2:0 – 54’ Невертон
-
2:1 – 56’ Буяльський
-
3:1 – 90+4’ Кабаєв (автогол)
Перемога дозволила "Шахтарю" закріпитися на першому місці турнірної таблиці, збільшивши відрив від "Динамо" до 4 очок.
Для киян це - перша поразка за понад рік у чемпіонаті та Кубку України.
