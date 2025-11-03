РУС
Агрессия России против Украины
Война РФ против Украины зашла в тупик, настало время для переговоров, - глава военного комитета НАТО Драгоне

Драгоне считает, что война РФ против Украины исчерпала военный потенциал

Война России против Украины зашла в тупик и пришло время обсуждать мир. Российский диктатор Владимир Путин провалил свои стратегические цели, а НАТО не боится российского ядерного шантажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии BBC заявил председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

"Альянс сильнее наших противников, и мы останемся с Украиной до того дня, когда наступит мир. Пришло время сесть и поговорить, потому что это бесполезная трата жизней", – сказал Драгоне.

Он отметил, что война России против Украины является стратегическим провалом Путина, несмотря на "медленные успехи" российской армии на фронте. В Украине российский диктатор не добьется успеха: ему не удастся установить в стране марионеточное правительство.

Ядерные угрозы РФ

Драгоне заявил, что испытания Россией ядерных систем, в частности - аппарата "Посейдон", не представляют прямой угрозы для НАТО.

"Они нам не угрожают, мы готовы защищать наши 32 страны и миллиард наших жителей. Мы – ядерный альянс", – сказал адмирал.

Автор: 

НАТО (10470) путин владимир (32420) война в Украине (6731)
Зброю давайте,перемовники засрані !
03.11.2025 12:40 Ответить
Така сама припизжена балачка як і його рудого шефа Трампа. Переживають за псяче життя рашнзолдатн.
03.11.2025 12:41 Ответить
"В тупік" - зайшло НАТО. "Вони нам не загрожують, ми готові захищати наші 32 країни й мільярд наших жителів. Ми - ядерний альянс", який піднімає літаки і гелікоптери проти воздушних шаріків. "пічаль-біда" (((
03.11.2025 12:42 Ответить
та ти шо ,ясна річ ...всі розуміють шо москві з китаєм віддають Донбас і весь людський ресурс , як і заплановано було в Омані та Стамбулі ,для цього і ЄС підсунули лідора 🤡 Україні...але недалекі керивникі в ЄС , поголовно ...китаю та москві потрібна вся Європа ...
03.11.2025 12:43 Ответить
Під@раси кончені, про які переговори і про який мир з вбивцею, гвалтівником і викрадачем дітей ти хочеш поговорити? Всім тварям задньоприводним вже дуже не терпиться знову сісти на московський кукан і смоктати у Сосії газ і нафту
03.11.2025 12:43 Ответить
І взагалі, коли військовий починає затягувати пісню про переговори, потрібно такого військового гнати в шию або садити в в'язницю за зраду. Бо тут вже з двог одне, або цей військовий втомився воювати і не бачить виходу з ситуації або він натуральний зрадник і працює на ворога. Про переговори повинні заявляти тільки політики. А задача військових воювати
03.11.2025 12:49 Ответить
Такий собі балагур Драгоне
03.11.2025 12:45 Ответить
велика помилка усіх ціх еКспердів з НАТО - начебто ху*ло жаліе своїх солдат, що ху*лу важливо щоб загінуло яко мога менше кацапів, що з ху*лом можно вести переговори
03.11.2025 12:45 Ответить
У ГЛУХИЙ КУТ 🇺🇦
03.11.2025 12:46 Ответить
А Україна не ядерна і НАТО використовує Україну - стільки, скільки завгодно. - Гарматним м'ясом, бо жадібні та навіщо платити бiльше, якщо можна експлуатувати життя Українців.
03.11.2025 12:51 Ответить
Про глухий кут у цій війні писав ще Залужний. Після чого його поставили в кут в Лондон.
03.11.2025 12:52 Ответить
Хай про це розкажуть *****.ому путлеру, а так начебто це вони нас вмовляють на мирні перемовини. Давайте зброю та не триндять про примарний мир. У путлера загострення військової шизи, а вони про мир.
03.11.2025 12:56 Ответить
 
 