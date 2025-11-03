Война РФ против Украины зашла в тупик, настало время для переговоров, - глава военного комитета НАТО Драгоне

Война России против Украины зашла в тупик и пришло время обсуждать мир. Российский диктатор Владимир Путин провалил свои стратегические цели, а НАТО не боится российского ядерного шантажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии BBC заявил председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

"Альянс сильнее наших противников, и мы останемся с Украиной до того дня, когда наступит мир. Пришло время сесть и поговорить, потому что это бесполезная трата жизней", – сказал Драгоне.

Он отметил, что война России против Украины является стратегическим провалом Путина, несмотря на "медленные успехи" российской армии на фронте. В Украине российский диктатор не добьется успеха: ему не удастся установить в стране марионеточное правительство.

Ядерные угрозы РФ

Драгоне заявил, что испытания Россией ядерных систем, в частности - аппарата "Посейдон", не представляют прямой угрозы для НАТО.

"Они нам не угрожают, мы готовы защищать наши 32 страны и миллиард наших жителей. Мы – ядерный альянс", – сказал адмирал.

