Война РФ против Украины зашла в тупик, настало время для переговоров, - глава военного комитета НАТО Драгоне
Война России против Украины зашла в тупик и пришло время обсуждать мир. Российский диктатор Владимир Путин провалил свои стратегические цели, а НАТО не боится российского ядерного шантажа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии BBC заявил председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.
"Альянс сильнее наших противников, и мы останемся с Украиной до того дня, когда наступит мир. Пришло время сесть и поговорить, потому что это бесполезная трата жизней", – сказал Драгоне.
Он отметил, что война России против Украины является стратегическим провалом Путина, несмотря на "медленные успехи" российской армии на фронте. В Украине российский диктатор не добьется успеха: ему не удастся установить в стране марионеточное правительство.
Ядерные угрозы РФ
Драгоне заявил, что испытания Россией ядерных систем, в частности - аппарата "Посейдон", не представляют прямой угрозы для НАТО.
"Они нам не угрожают, мы готовы защищать наши 32 страны и миллиард наших жителей. Мы – ядерный альянс", – сказал адмирал.
