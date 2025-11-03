УКР
Війна РФ проти України зайшла в глухий кут, настав час для переговорів, - голова військового комітету НАТО Драгоне

Драгоне вважає, що війна РФ проти України вичерпала воєнний потенціал

Війна Росії проти України зайшла в глухий кут і настав час обговорювати мир.  Російський диктатор Володимир Путін провалив свої стратегічні цілі, а НАТО не боїться російського ядерного шантажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі BBC заявив голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

"Альянс сильніший за наших супротивників, і ми залишимося з Україною до того дня, коли настане мир. Настав час сісти й поговорити, тому що це марна трата життів", – сказав Драгоне.

Він зазначив, що війна Росії проти України є стратегічним провалом Путіна, попри "повільні успіхи" російської армії на фронті.  В Україні російський диктатор не досягне успіху: йому не вдасться встановити в країні маріонетковий уряд.

 Ядерні погрози РФ

Драгоне заявив, що випробування Росією ядерних систем, зокрема апарату "Посейдон", не становлять прямої загрози для НАТО.

"Вони нам не загрожують, ми готові захищати наші 32 країни й мільярд наших жителів. Ми – ядерний альянс", – сказав адмірал.

НАТО (6936) путін володимир (25053) війна в Україні (6785)
Зброю давайте,перемовники засрані !
показати весь коментар
03.11.2025 12:40 Відповісти
"Зброю давайте,перемовники засрані"

так возьми у лидора, он 3000 фламинго уже произвел, еще и деньги остались народ бесплатно на поездах катать
показати весь коментар
03.11.2025 13:14 Відповісти
Ти мобілізуйся, бо без тебе фламігі не полетять. На будь який тупік є відповідь - мобілізація!
показати весь коментар
03.11.2025 13:22 Відповісти
"Ти мобілізуйся"

так ты сам мобилизуйся, советы раздавать не надо. лидор прокатит тебя бесплатно на паровозе и будет тебе счастье.
показати весь коментар
03.11.2025 13:32 Відповісти
Хто про що, а вошивий про лазню.....
показати весь коментар
03.11.2025 13:41 Відповісти
Така сама припизжена балачка як і його рудого шефа Трампа. Переживають за псяче життя рашнзолдатн.
показати весь коментар
03.11.2025 12:41 Відповісти
"В тупік" - зайшло НАТО. "Вони нам не загрожують, ми готові захищати наші 32 країни й мільярд наших жителів. Ми - ядерний альянс", який піднімає літаки і гелікоптери проти воздушних шаріків. "пічаль-біда" (((
показати весь коментар
03.11.2025 12:42 Відповісти
та ти шо ,ясна річ ...всі розуміють шо москві з китаєм віддають Донбас і весь людський ресурс , як і заплановано було в Омані та Стамбулі ,для цього і ЄС підсунули лідора 🤡 Україні...але недалекі керивникі в ЄС , поголовно ...китаю та москві потрібна вся Європа ...
показати весь коментар
03.11.2025 12:43 Відповісти
Під@раси кончені, про які переговори і про який мир з вбивцею, гвалтівником і викрадачем дітей ти хочеш поговорити? Всім тварям задньоприводним вже дуже не терпиться знову сісти на московський кукан і смоктати у Сосії газ і нафту
показати весь коментар
03.11.2025 12:43 Відповісти
І взагалі, коли військовий починає затягувати пісню про переговори, потрібно такого військового гнати в шию або садити в в'язницю за зраду. Бо тут вже з двог одне, або цей військовий втомився воювати і не бачить виходу з ситуації або він натуральний зрадник і працює на ворога. Про переговори повинні заявляти тільки політики. А задача військових воювати
показати весь коментар
03.11.2025 12:49 Відповісти
Такий собі балагур Драгоне
показати весь коментар
03.11.2025 12:45 Відповісти
велика помилка усіх ціх еКспердів з НАТО - начебто ху*ло жаліе своїх солдат, що ху*лу важливо щоб загінуло яко мога менше кацапів, що з ху*лом можно вести переговори
показати весь коментар
03.11.2025 12:45 Відповісти
У ГЛУХИЙ КУТ 🇺🇦
показати весь коментар
03.11.2025 12:46 Відповісти
А Україна не ядерна і НАТО використовує Україну - стільки, скільки завгодно. - Гарматним м'ясом, бо жадібні та навіщо платити бiльше, якщо можна експлуатувати життя Українців.
показати весь коментар
03.11.2025 12:51 Відповісти
Про глухий кут у цій війні писав ще Залужний. Після чого його поставили в кут в Лондон.
показати весь коментар
03.11.2025 12:52 Відповісти
Хай про це розкажуть *****.ому путлеру, а так начебто це вони нас вмовляють на мирні перемовини. Давайте зброю та не триндять про примарний мир. У путлера загострення військової шизи, а вони про мир.
показати весь коментар
03.11.2025 12:56 Відповісти
Скажіть це русні, бо вони бачать суворо навпаки.
показати весь коментар
03.11.2025 13:00 Відповісти
******!
малюсінька розкрадена найбідніша україна, повстала проти найвеличезної, на найбагішої, най другої армії світу?
чотири роки впирається?
пересрала весь буржуйський бізнес?
отакої.....
показати весь коментар
03.11.2025 13:02 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2025 13:37 Відповісти
Коли НАТО говорить про переговори - це значить що на фронті ситуація на користь русні, і мирних переговорів не буде. Коли на фронті паритет або ситуація на користь України - тоді від НАТО і слова не почуєте про переговори, не треба вони їм.
показати весь коментар
03.11.2025 13:13 Відповісти
НАТО перетворилось на срану говорильню вслід за ООН
показати весь коментар
03.11.2025 13:15 Відповісти
У суддів немає пенсій і зарплат у звичайному сенсі

https://tsn.ua/********/dovichne-utrymannia-suddiv-ye-ne-podarunkom-a-harantiyeiu-nezaleznosti-suddia-maryna-barsuk-2896037.html
показати весь коментар
03.11.2025 13:36 Відповісти
У суддів немає пенсій і зарплат, бідні і нещасні, можна було б поплакати і пожаліти, якщо не знати по пенсію в 3 тис гр і зарплату у 8 тис гр
показати весь коментар
03.11.2025 14:26 Відповісти
 
 