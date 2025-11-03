Війна РФ проти України зайшла в глухий кут, настав час для переговорів, - голова військового комітету НАТО Драгоне

Війна Росії проти України зайшла в глухий кут і настав час обговорювати мир. Російський диктатор Володимир Путін провалив свої стратегічні цілі, а НАТО не боїться російського ядерного шантажу.

"Альянс сильніший за наших супротивників, і ми залишимося з Україною до того дня, коли настане мир. Настав час сісти й поговорити, тому що це марна трата життів", – сказав Драгоне.

Він зазначив, що війна Росії проти України є стратегічним провалом Путіна, попри "повільні успіхи" російської армії на фронті. В Україні російський диктатор не досягне успіху: йому не вдасться встановити в країні маріонетковий уряд.

Ядерні погрози РФ

Драгоне заявив, що випробування Росією ядерних систем, зокрема апарату "Посейдон", не становлять прямої загрози для НАТО.

"Вони нам не загрожують, ми готові захищати наші 32 країни й мільярд наших жителів. Ми – ядерний альянс", – сказав адмірал.

