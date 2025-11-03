Зеленский подписал указ о новой структуре Аппарата СНБО
Президент Украины подписал указ, которым утвердил новую структуру Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Изменения должны усилить координацию сектора безопасности и обороны и сделать работу СНБО более эффективной в условиях войны.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Новая структура Аппарата СНБО
"Сегодня Президент Украины подписал Указ, которым утверждена новая структура Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", - написал Умеров.
Это решение не только об организационных изменениях. Это - об эффективности во время войны. Когда каждое решение должно работать на оборону, экономику и силу государства, СНБО должен оставаться центром координации, который обеспечивает результат.
Цели новой структуры
Новая структура сфокусирована на ключевых направлениях национальной безопасности:
- война и победа,
- развитие оборонно-промышленного комплекса,
- кибербезопасность и информационная политика,
- экономическая и энергетическая безопасность,
- внешняя и внутренняя безопасность.
"Мы меняем подход – меньше бюрократии, больше системности, скорости и ответственности. Все решения, принимаемые в секторе безопасности и обороны, должны не только быть согласованы, но и выполнены", – говорится в сообщении.
