Зеленский подписал указ о новой структуре Аппарата СНБО

НБО обновляет структуру: меньше бюрократии, больше эффективности

Президент Украины подписал указ, которым утвердил новую структуру Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Изменения должны усилить координацию сектора безопасности и обороны и сделать работу СНБО более эффективной в условиях войны.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Новая структура Аппарата СНБО

"Сегодня Президент Украины подписал Указ, которым утверждена новая структура Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", - написал Умеров.

Это решение не только об организационных изменениях. Это - об эффективности во время войны. Когда каждое решение должно работать на оборону, экономику и силу государства, СНБО должен оставаться центром координации, который обеспечивает результат.

Цели новой структуры

Новая структура сфокусирована на ключевых направлениях национальной безопасности:

  • война и победа,
  • развитие оборонно-промышленного комплекса,
  • кибербезопасность и информационная политика,
  • экономическая и энергетическая безопасность,
  • внешняя и внутренняя безопасность.

"Мы меняем подход – меньше бюрократии, больше системности, скорости и ответственности. Все решения, принимаемые в секторе безопасности и обороны, должны не только быть согласованы, но и выполнены", – говорится в сообщении.

Автор: 

Зеленский Владимир (22463) СНБО (4471) Умеров Рустем (659)
Імітація, як засіб прикриття своєї діяльності.
показать весь комментарий
03.11.2025 17:20 Ответить
 
 