Зеленский подписал указ о новой структуре Аппарата СНБО

Президент Украины подписал указ, которым утвердил новую структуру Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Изменения должны усилить координацию сектора безопасности и обороны и сделать работу СНБО более эффективной в условиях войны.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Новая структура Аппарата СНБО

"Сегодня Президент Украины подписал Указ, которым утверждена новая структура Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", - написал Умеров.



Это решение не только об организационных изменениях. Это - об эффективности во время войны. Когда каждое решение должно работать на оборону, экономику и силу государства, СНБО должен оставаться центром координации, который обеспечивает результат.

Читайте также: Зеленский уволил Хомчака из секретариата СНБО, на его место назначил заместителя начальника Генштаба Острянского

Цели новой структуры

Новая структура сфокусирована на ключевых направлениях национальной безопасности:

война и победа,

развитие оборонно-промышленного комплекса,

кибербезопасность и информационная политика,

экономическая и энергетическая безопасность,

внешняя и внутренняя безопасность.

Читайте также: Родственники заместителя секретаря СНБО Алояна внесены в базу "Миротворец" и ведут бизнес в РФ, - Бондаренко

"Мы меняем подход – меньше бюрократии, больше системности, скорости и ответственности. Все решения, принимаемые в секторе безопасности и обороны, должны не только быть согласованы, но и выполнены", – говорится в сообщении.