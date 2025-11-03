УКР
Зеленський підписав указ про нову структуру Апарату РНБО

НБО оновлює структуру: менше бюрократії, більше ефективності

Президент України підписав указ, яким затвердив нову структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Зміни мають посилити координацію сектору безпеки й оборони та зробити роботу РНБО більш ефективною в умовах війни.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Нову структура Апарату РНБО

"Сьогодні Президент України підписав Указ, яким затверджено нову структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України", - написав Умєров.

Це рішення не лише про організаційні зміни. Це – про ефективність у час війни. Коли кожне рішення має працювати на оборону, економіку і силу держави, РНБО повинна залишатися центром координації, який забезпечує результат.

Читайте також: Зеленський звільнив Хомчака з секретаріату РНБО, на його місце призначив заступника начальника Генштабу Острянського

Цілі нової структури

Нова структура сфокусована на ключових напрямах національної безпеки:

  • війна і перемога,
  • розвиток оборонно-промислового комплексу,
  • кібербезпека та інформаційна політика,
  • економічна й енергетична безпека,
  • зовнішня і внутрішня безпека.

Також читайте: Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази "Миротворець" і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко

"Ми змінюємо підхід – менше бюрократії, більше системності, швидкості й відповідальності. Усі рішення, що ухвалюються в секторі безпеки й оборони, мають не лише бути узгоджені, а й виконані", - ідеться в повідомленні.

Зеленський Володимир (26042) РНБО (2339) Умєров Рустем (744)
Імітація, як засіб прикриття своєї діяльності.
показати весь коментар
03.11.2025 17:20 Відповісти
Мабуть підсилять склад РНБО новими "мордами" типу мар'янки безуглої, ромчика іванісова, придуркуватої нацистки трєтьякової і "колі-оболонського.
Якщо гулять, то вже так, щоб і чорти в пеклі перехрестилися, бо нічого хорошого від зєрмачні чекати не доводиться.
показати весь коментар
03.11.2025 17:38 Відповісти
А до цього чим займалися?
показати весь коментар
03.11.2025 17:41 Відповісти
Вже всі родичі пристроєні, чи ще якісь залишились?
показати весь коментар
03.11.2025 17:47 Відповісти
Такий файний віршик придумав ,як ходить гарбуз (ер) по городу,та не пройшов.
показати весь коментар
03.11.2025 18:10 Відповісти
РНБО перейменовується на РБЗВВП. Рада Безпеки Зельоної Влади Від Порошенка.
показати весь коментар
03.11.2025 17:58 Відповісти
Він явно плутає слова ефективна і дефективна! Все, що виходить від нього завідомо дефективне!
показати весь коментар
03.11.2025 18:01 Відповісти
Це, хорошо, трибунал вже замахався чекати, підарів.
показати весь коментар
03.11.2025 18:02 Відповісти
 
 