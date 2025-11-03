Зеленський підписав указ про нову структуру Апарату РНБО
Президент України підписав указ, яким затвердив нову структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Зміни мають посилити координацію сектору безпеки й оборони та зробити роботу РНБО більш ефективною в умовах війни.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Нову структура Апарату РНБО
"Сьогодні Президент України підписав Указ, яким затверджено нову структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України", - написав Умєров.
Це рішення не лише про організаційні зміни. Це – про ефективність у час війни. Коли кожне рішення має працювати на оборону, економіку і силу держави, РНБО повинна залишатися центром координації, який забезпечує результат.
Цілі нової структури
Нова структура сфокусована на ключових напрямах національної безпеки:
- війна і перемога,
- розвиток оборонно-промислового комплексу,
- кібербезпека та інформаційна політика,
- економічна й енергетична безпека,
- зовнішня і внутрішня безпека.
"Ми змінюємо підхід – менше бюрократії, більше системності, швидкості й відповідальності. Усі рішення, що ухвалюються в секторі безпеки й оборони, мають не лише бути узгоджені, а й виконані", - ідеться в повідомленні.
