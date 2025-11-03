Зеленський підписав указ про нову структуру Апарату РНБО

Президент України підписав указ, яким затвердив нову структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Зміни мають посилити координацію сектору безпеки й оборони та зробити роботу РНБО більш ефективною в умовах війни.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Нову структура Апарату РНБО

"Сьогодні Президент України підписав Указ, яким затверджено нову структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України", - написав Умєров.



Це рішення не лише про організаційні зміни. Це – про ефективність у час війни. Коли кожне рішення має працювати на оборону, економіку і силу держави, РНБО повинна залишатися центром координації, який забезпечує результат.

Цілі нової структури

Нова структура сфокусована на ключових напрямах національної безпеки:

війна і перемога,

розвиток оборонно-промислового комплексу,

кібербезпека та інформаційна політика,

економічна й енергетична безпека,

зовнішня і внутрішня безпека.

"Ми змінюємо підхід – менше бюрократії, більше системності, швидкості й відповідальності. Усі рішення, що ухвалюються в секторі безпеки й оборони, мають не лише бути узгоджені, а й виконані", - ідеться в повідомленні.