3 209 59

Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази "Миротворець" і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко

Давид Алоян

Найближчі рідні новопризначеного заступника секретаря РНБО Давида Алояна внесені до бази "Миротворець".

Про це написав журналіст Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

8 вересня стало відомо, що Зеленський призначив заступником Умєрова Алояна Давида Манвеловича.

Як пише Бондаренко, його мати, батько, сестра та дядько мають профайли на сайті "Миротворець".

Крім того, батько посадовця Алоян Манвел Алойович (1974 р.н.) у 2023 році вів офіційний бізнес у так званій "ЛНР".

Дядько нового заступника Умєрова в РНБО Алоян Норайр Алоєвич (1982 р.н.) також з 2023 року веде офіційний бізнес у РФ.

Читайте також: Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність, - Зеленський

Трудова діяльність Давида Алояна: 

  • З 2017 по 2021 рр. – займався підприємницькою діяльністю / фізична особа-підприємець.
  • У 2021 р. – працював у Київському філіалі Американської логістичної компанії ТОВ "Еверест ТС".
  • У 2021 році почав працювати в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України
  • 17 квітня 2025 року призначений заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Склад РНБО оновлено і вже готуються перші рішення, - Зеленський

Давид Алоян - родичі нового заступника Умєрова у базі Миротворця

Автор: 

РНБО (2327) Умєров Рустем (724) Алоян Давид (1)
Топ коментарі
+40
Тю, це один із ирішальних факторів, чому його обрали
показати весь коментар
08.09.2025 19:41 Відповісти
+21
показати весь коментар
08.09.2025 19:53 Відповісти
+20
Кто бы сомневался.
показати весь коментар
08.09.2025 19:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тю, це один із ирішальних факторів, чому його обрали
показати весь коментар
08.09.2025 19:41 Відповісти
вирішальних
показати весь коментар
08.09.2025 19:42 Відповісти
В мене тільки одне приходить в голову - зеленяку на гілляку.
показати весь коментар
08.09.2025 21:23 Відповісти
"заступником Умєрова Алояна Давида Манвеловича" - заступником одного "щирого українця" призначив іншого "щирого українця"! Ось і всі вирішальні фактори - псевдо-єврею на чолі України не потрібні українці при владі, від слова ВЗАГАЛІ, бо навіть тупе чмо, але українець, може забажати свободи і може проявити непокору. Навіщо хрипатому маланцю такі проблеми? Он араХламідія(ще одна "справжня" істота) грабує українських лохів і...ніколи не здасть назад чи забажає свободи - йому і так тут не хіло.
показати весь коментар
08.09.2025 21:23 Відповісти
Кто бы сомневался.
показати весь коментар
08.09.2025 19:42 Відповісти
ви ні панімаіті-ета другоє...
показати весь коментар
08.09.2025 19:42 Відповісти
Какая карьера, а? Вот талантище.
показати весь коментар
08.09.2025 19:43 Відповісти
😂🤣 шалман 96
показати весь коментар
08.09.2025 19:43 Відповісти
Та ви заіпали,і так кращого з кращих з оп вибрали але вам хрен вгодиш!
показати весь коментар
08.09.2025 19:44 Відповісти
"Еверест" - лізе по щаблях влади догори
показати весь коментар
08.09.2025 19:44 Відповісти
За які заслуги?
що він зробив?
??????
показати весь коментар
08.09.2025 19:44 Відповісти
Ніяких, він просто не українець, а через родичів пов'язаний з росією.
показати весь коментар
08.09.2025 19:56 Відповісти
та там вже половина підкопчених
показати весь коментар
08.09.2025 21:15 Відповісти
Та вони там усі зрадники. Інших не буває.
показати весь коментар
08.09.2025 19:47 Відповісти
Хто ж такого соратника помічників ригоАНАЛІВ, на кшалт Гогішвіллі, та ще і в РНБОУ призначив?? Патрушев чи беседа??? Зеленський, з цією метошньою по самітах «міру-мір» та вивезенням за кордон міндіча, шурми з майном і рахунками…., геть «поплив»!!!
показати весь коментар
08.09.2025 19:48 Відповісти
Знайди українця на фото
показати весь коментар
08.09.2025 19:59 Відповісти
В команді Зе або росіяни, абзаці, вірмени, узбеки, євреї та інші і тільки не українці. Або ті, хто має російський паспорт, бізнес на Росії або родичів з Росії. Приходиться вірити тим пліткам, що на плівках записів на квартирі міндіча Зе казав, що ненавидить українців.
показати весь коментар
08.09.2025 19:49 Відповісти
Ну хтоби ще сумнівався, що зебіл якесь лайно підвищив.
Як казав честний і справедливий вова параселло те що в країні пісдець і зелені суки крадуть і не сідають - у всьому винний Порошенко.
показати весь коментар
08.09.2025 19:51 Відповісти
Звідки вони таких знаходять?
показати весь коментар
08.09.2025 19:52 Відповісти
прямий експорт з кавказьких та запоребрикових республік
показати весь коментар
08.09.2025 20:00 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 19:53 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 20:40 Відповісти
"СБУ ау" ахахахахаха
це вже виглядає як тролінг служби де повно особин зі звязками з мордором чи ордло.
показати весь коментар
08.09.2025 19:55 Відповісти
не будіть лихо поки тихо,думаєте вони не знають??
показати весь коментар
08.09.2025 20:01 Відповісти
Ну як завжди вся команда в ОП це або колишні риги ,або мають звязки з росією ,корупціонери і невігласи , чого можна чекати від проросійського клоуна який висьміював українців на догоду москві і олігархам.
показати весь коментар
08.09.2025 19:56 Відповісти
Зелена погань тягне до влади під@рів...
показати весь коментар
08.09.2025 19:58 Відповісти
детектива НАБУ мальок запроторив до в'язниці за надуману торгівлю з окупантами, а свого фсб-шного крота, який дійсно має рашистські родинні зв'язки і вплив всіляко вигороджує. те ж саме з цим алояном. Зеля, може вже офіційно повідомиш, що РНБО перейшло під управління ФСБ?
показати весь коментар
08.09.2025 20:00 Відповісти
...ви нє панімаєтє, ето другоє... (с)
показати весь коментар
08.09.2025 20:02 Відповісти
За які такі заслуги,мабуть ЗЕбіл по жеребкам призначив чи в лотерею виграв?
показати весь коментар
08.09.2025 20:03 Відповісти
Тут не в прізвищі проблема. Проблема в його заросійських родичах. Навіть якщо б він був просто знаменитійшим українським патріотом то таких людей не можна ставити на ключові пости з огляду безпеки. Бо можуть нажати через рідних йому людей на співпрацю. Це потенціальна дірка у безпеці.
показати весь коментар
08.09.2025 20:05 Відповісти
В одному прізвищі проблеми нема. А коли таких прізвищ 90%, щось робиться зрозумілим.
показати весь коментар
08.09.2025 21:31 Відповісти
Крім того, батько посадовця Алоян Манвел Алойович (1974 р.н.) у 2023 році https://****************.ru/fl/940600074780?fbclid=IwY2xjawMr36dleHRuA2FlbQIxMAABHiVR1N3udtEGkMoEAmTmiGbqZKpM_ZcDVuRwyr5Uc6u9jqNjW8KX5CyGXG_J_aem_T06wg1dbJb7uFWGDpUjWcg вів офіційний бізнес у так званій "ЛНР". Джерело: https://censor.net/ua/n3572944
Батько Джамали мав бизнес в окупованому Криму. Чого родичі Джамали не буди внесені до бази "Миротворец"?
показати весь коментар
08.09.2025 20:06 Відповісти
Крим це етнічна батьківщина татар , московити там інвазивний вид... тож не потрібно споріднювати
показати весь коментар
08.09.2025 20:16 Відповісти
Тоді чому етнічні татари перебежали на материкову частину України, а не захищають свою етнічну батьківщину?
показати весь коментар
08.09.2025 20:20 Відповісти
Igor Kovalenko #612324

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 03.09.2025
Тому що задавити провокаційно- дурнуваті питання непотрібно, вавка в голові виросте.
показати весь коментар
08.09.2025 20:29 Відповісти
Наталья Истомина, ти у всіх тут вже давно одна виразкова вавка).
показати весь коментар
08.09.2025 20:38 Відповісти
був би ти українцем, знав би що кримські татари воюють в ЗСУ
показати весь коментар
08.09.2025 20:58 Відповісти
... а не "перебежали", **** кацапська (до ігаря кавалєнка, якщо що)😁
показати весь коментар
08.09.2025 21:15 Відповісти
Деяки вийшли на материк щоб їх не вбили чекісти, деякі залишились там(бо батьківщина), деякі воюють з першого дня
показати весь коментар
08.09.2025 20:30 Відповісти
мамояна ще у РНБО треба призначити.
показати весь коментар
08.09.2025 20:16 Відповісти
Повномасштабне вторгнення...
показати весь коментар
08.09.2025 20:18 Відповісти
Єрмак підтягує своїх.
показати весь коментар
08.09.2025 20:31 Відповісти
Самый умный из армян - это Додик Алоян.
показати весь коментар
08.09.2025 20:35 Відповісти
це переслідування... панімаш...
показати весь коментар
08.09.2025 20:35 Відповісти
Це пь
показати весь коментар
08.09.2025 20:37 Відповісти
Мародер ЗЕ робить експеременти на крові українців. В цього президента мозгів, як в канарейки. Крім бабла і слави мудака більше нічого не цікавить.
показати весь коментар
08.09.2025 20:37 Відповісти
Для ЗЕпідорів головне щоб не бандерівець, не порохобот, не державник. ЗЕпідори, від найвеличнішого покидька, до останнього депутатішки слуги урода, це антиукраїнський антидержавний інтернаціанал. І цей уйобок просто чергова тушка в обоймі промоскальської корумпованої антиукраїнської, антидержавної колони, на яку спирається кремль і яка 24/7 працює на підрив України зсередини.
показати весь коментар
08.09.2025 20:39 Відповісти
Чурка грьобана...в себе порядку не навещать I тут ратицями топчуть.
показати весь коментар
08.09.2025 20:45 Відповісти
при чому тут зельонський? може той алоян з армянських євреєв?
показати весь коментар
08.09.2025 20:45 Відповісти
Мля це вже мемом стало ..... Кожен раз ці шутки чую, а хіба типу можуть прийняти на роботу в ОП/урядові структури якщо немає роспаспорту або протекції від фzб ...
Фейспалм.... Це не смішно вааапшєє, ****** !!??
показати весь коментар
08.09.2025 20:48 Відповісти
Куди дивиться СБУ? Не бачить нічого?
показати весь коментар
08.09.2025 20:48 Відповісти
І мріють, щоб їм ввєлі. Хоч х.ло, хоч кадиркі
показати весь коментар
08.09.2025 21:17 Відповісти
Какая разніца! (с)
показати весь коментар
08.09.2025 21:18 Відповісти
 
 