Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази "Миротворець" і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
Найближчі рідні новопризначеного заступника секретаря РНБО Давида Алояна внесені до бази "Миротворець".
Про це написав журналіст Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.
8 вересня стало відомо, що Зеленський призначив заступником Умєрова Алояна Давида Манвеловича.
Як пише Бондаренко, його мати, батько, сестра та дядько мають профайли на сайті "Миротворець".
Крім того, батько посадовця Алоян Манвел Алойович (1974 р.н.) у 2023 році вів офіційний бізнес у так званій "ЛНР".
Дядько нового заступника Умєрова в РНБО Алоян Норайр Алоєвич (1982 р.н.) також з 2023 року веде офіційний бізнес у РФ.
Трудова діяльність Давида Алояна:
- З 2017 по 2021 рр. – займався підприємницькою діяльністю / фізична особа-підприємець.
- У 2021 р. – працював у Київському філіалі Американської логістичної компанії ТОВ "Еверест ТС".
- У 2021 році почав працювати в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України
- 17 квітня 2025 року призначений заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції.
Федір Сидоренко
Ksenia VB
Creyda Gibson
що він зробив?
??????
Як казав честний і справедливий вова параселло те що в країні пісдець і зелені суки крадуть і не сідають - у всьому винний Порошенко.
це вже виглядає як тролінг служби де повно особин зі звязками з мордором чи ордло.
Батько Джамали мав бизнес в окупованому Криму. Чого родичі Джамали не буди внесені до бази "Миротворец"?
Тому що задавити провокаційно- дурнуваті питання непотрібно, вавка в голові виросте.
Фейспалм.... Це не смішно вааапшєє, ****** !!??