1 871 35
Родственники заместителя секретаря СНБО Алояна внесены в базу "Миротворец" и ведут бизнес в РФ, - Бондаренко
Ближайшие родственники новоназначенного заместителя секретаря СНБО Давида Алояна внесены в базу "Миротворец".
Об этом написал журналист Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.
8 сентября стало известно, что Зеленский назначил заместителем Умерова Алояна Давида Манвеловича.
Как пишет Бондаренко, его мать, отец, сестра и дядя имеют профайлы на сайте "Миротворец".
Кроме того, отец чиновника Алоян Манвел Алойович (1974 г.р.) в 2023 году вел официальный бизнес в так называемой "ЛНР".
Дядя нового заместителя Умерова в СНБО Алоян Норайр Алоевич (1982 г.р.) также с 2023 года ведет официальный бизнес в РФ.
Трудовая деятельность Давида Алояна:
- С 2017 по 2021 гг. - занимался предпринимательской деятельностью / физическое лицо-предприниматель.
- В 2021 г. - работал в Киевском филиале Американской логистической компании ООО "Эверест ТС".
- В 2021 году начал работать в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- 17 апреля 2025 года назначен заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции.
Топ комментарии
+17 Федір Сидоренко
показать весь комментарий08.09.2025 19:41 Ответить Ссылка
+7 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.09.2025 19:42 Ответить Ссылка
+6 Creyda Gibson #585205
показать весь комментарий08.09.2025 19:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що він зробив?
??????
Як казав честний і справедливий вова параселло те що в країні пісдець і зелені суки крадуть і не сідають - у всьому винний Порошенко.
це вже виглядає як тролінг служби де повно особин зі звязками з мордором чи ордло.
Батько Джамали мав бизнес в окупованому Криму. Чого родичі Джамали не буди внесені до бази "Миротворец"?