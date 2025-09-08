Родственники заместителя секретаря СНБО Алояна внесены в базу "Миротворец" и ведут бизнес в РФ, - Бондаренко

Ближайшие родственники новоназначенного заместителя секретаря СНБО Давида Алояна внесены в базу "Миротворец".

8 сентября стало известно, что Зеленский назначил заместителем Умерова Алояна Давида Манвеловича.

Как пишет Бондаренко, его мать, отец, сестра и дядя имеют профайлы на сайте "Миротворец".

Кроме того, отец чиновника Алоян Манвел Алойович (1974 г.р.) в 2023 году вел официальный бизнес в так называемой "ЛНР".

Дядя нового заместителя Умерова в СНБО Алоян Норайр Алоевич (1982 г.р.) также с 2023 года ведет официальный бизнес в РФ.

Трудовая деятельность Давида Алояна:

С 2017 по 2021 гг. - занимался предпринимательской деятельностью / физическое лицо-предприниматель.

В 2021 г. - работал в Киевском филиале Американской логистической компании ООО "Эверест ТС".

В 2021 году начал работать в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

17 апреля 2025 года назначен заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции.

