1 871 35

Родственники заместителя секретаря СНБО Алояна внесены в базу "Миротворец" и ведут бизнес в РФ, - Бондаренко

Давид Алоян

Ближайшие родственники новоназначенного заместителя секретаря СНБО Давида Алояна внесены в базу "Миротворец".

Об этом написал журналист Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

8 сентября стало известно, что Зеленский назначил заместителем Умерова Алояна Давида Манвеловича.

Как пишет Бондаренко, его мать, отец, сестра и дядя имеют профайлы на сайте "Миротворец".

Кроме того, отец чиновника Алоян Манвел Алойович (1974 г.р.) в 2023 году вел официальный бизнес в так называемой "ЛНР".

Дядя нового заместителя Умерова в СНБО Алоян Норайр Алоевич (1982 г.р.) также с 2023 года ведет официальный бизнес в РФ.

Читайте также: Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, - Зеленский

Трудовая деятельность Давида Алояна:

  • С 2017 по 2021 гг. - занимался предпринимательской деятельностью / физическое лицо-предприниматель.
  • В 2021 г. - работал в Киевском филиале Американской логистической компании ООО "Эверест ТС".
  • В 2021 году начал работать в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
  • 17 апреля 2025 года назначен заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состав СНБО обновлен и уже готовятся первые решения, - Зеленский

Давид Алоян - родственники нового заместителя Умерова в базе Миротворца

СНБО (4463) Умеров Рустем (638) Алоян Давид (1)
Тю, це один із ирішальних факторів, чому його обрали
показать весь комментарий
08.09.2025 19:41 Ответить
вирішальних
показать весь комментарий
08.09.2025 19:42 Ответить
Кто бы сомневался.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:42 Ответить
ви ні панімаіті-ета другоє...
показать весь комментарий
08.09.2025 19:42 Ответить
Какая карьера, а? Вот талантище.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:43 Ответить
😂🤣 шалман 96
показать весь комментарий
08.09.2025 19:43 Ответить
Та ви заіпали,і так кращого з кращих з оп вибрали але вам хрен вгодиш!
показать весь комментарий
08.09.2025 19:44 Ответить
"Еверест" - лізе по щаблях влади догори
показать весь комментарий
08.09.2025 19:44 Ответить
За які заслуги?
що він зробив?
??????
показать весь комментарий
08.09.2025 19:44 Ответить
Ніяких, він просто не українець, а через родичів пов'язаний з росією.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:56 Ответить
Та вони там усі зрадники. Інших не буває.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:47 Ответить
Хто ж такого соратника помічників ригоАНАЛІВ, на кшалт Гогішвіллі, та ще і в РНБОУ призначив?? Патрушев чи беседа??? Зеленський, з цією метошньою по самітах «міру-мір» та вивезенням за кордон міндіча, шурми з майном і рахунками…., геть «поплив»!!!
показать весь комментарий
08.09.2025 19:48 Ответить
Знайди українця на фото
показать весь комментарий
08.09.2025 19:59 Ответить
В команді Зе або росіяни, абзаці, вірмени, узбеки, євреї та інші і тільки не українці. Або ті, хто має російський паспорт, бізнес на Росії або родичів з Росії. Приходиться вірити тим пліткам, що на плівках записів на квартирі міндіча Зе казав, що ненавидить українців.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:49 Ответить
Ну хтоби ще сумнівався, що зебіл якесь лайно підвищив.
Як казав честний і справедливий вова параселло те що в країні пісдець і зелені суки крадуть і не сідають - у всьому винний Порошенко.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:51 Ответить
Звідки вони таких знаходять?
показать весь комментарий
08.09.2025 19:52 Ответить
прямий експорт з кавказьких та запоребрикових республік
показать весь комментарий
08.09.2025 20:00 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 19:53 Ответить
"СБУ ау" ахахахахаха
це вже виглядає як тролінг служби де повно особин зі звязками з мордором чи ордло.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:55 Ответить
не будіть лихо поки тихо,думаєте вони не знають??
показать весь комментарий
08.09.2025 20:01 Ответить
Ну як завжди вся команда в ОП це або колишні риги ,або мають звязки з росією ,корупціонери і невігласи , чого можна чекати від проросійського клоуна який висьміював українців на догоду москві і олігархам.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:56 Ответить
Зелена погань тягне до влади під@рів...
показать весь комментарий
08.09.2025 19:58 Ответить
детектива НАБУ мальок запроторив до в'язниці за надуману торгівлю з окупантами, а свого фсб-шного крота, який дійсно має рашистські родинні зв'язки і вплив всіляко вигороджує. те ж саме з цим алояном. Зеля, може вже офіційно повідомиш, що РНБО перейшло під управління ФСБ?
показать весь комментарий
08.09.2025 20:00 Ответить
...ви нє панімаєтє, ето другоє... (с)
показать весь комментарий
08.09.2025 20:02 Ответить
За які такі заслуги,мабуть ЗЕбіл по жеребкам призначив чи в лотерею виграв?
показать весь комментарий
08.09.2025 20:03 Ответить
Тут не в прізвищі проблема. Проблема в його заросійських родичах. Навіть якщо б він був просто знаменитійшим українським патріотом то таких людей не можна ставити на ключові пости з огляду безпеки. Бо можуть нажати через рідних йому людей на співпрацю. Це потенціальна дірка у безпеці.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:05 Ответить
Крім того, батько посадовця Алоян Манвел Алойович (1974 р.н.) у 2023 році https://****************.ru/fl/940600074780?fbclid=IwY2xjawMr36dleHRuA2FlbQIxMAABHiVR1N3udtEGkMoEAmTmiGbqZKpM_ZcDVuRwyr5Uc6u9jqNjW8KX5CyGXG_J_aem_T06wg1dbJb7uFWGDpUjWcg вів офіційний бізнес у так званій "ЛНР". Джерело: https://censor.net/ua/n3572944
Батько Джамали мав бизнес в окупованому Криму. Чого родичі Джамали не буди внесені до бази "Миротворец"?
показать весь комментарий
08.09.2025 20:06 Ответить
Крим це етнічна батьківщина татар , московити там інвазивний вид... тож не потрібно споріднювати
показать весь комментарий
08.09.2025 20:16 Ответить
Тоді чому етнічні татари перебежали на материкову частину України, а не захищають свою етнічну батьківщину?
показать весь комментарий
08.09.2025 20:20 Ответить
мамояна ще у РНБО треба призначити.
показать весь комментарий
08.09.2025 20:16 Ответить
Повномасштабне вторгнення...
показать весь комментарий
08.09.2025 20:18 Ответить
 
 