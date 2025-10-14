УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10449 відвідувачів онлайн
Новини Кадрові зміни Склад РНБО
1 569 5

Зеленський звільнив Хомчака з секретаріату РНБО, на його місце призначив заступника начальника Генштабу Острянського

хомчак

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в РНБО. Новим першим заступником секретаря призначено генерал-майора Євгенія Острянського, який раніше обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

З посади першого заступника секретаря РНБО звільнено генерал-полковника Руслана Хомчака.

На його місце призначено генерал-майора Євгенія Острянського, який до цього обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що Острянський має понад 30 років військової служби. Він є фахівцем у сфері стратегічного планування та оборонного управління. В РНБО Острянський відповідатиме за військовий блок питань — координацію діяльності сектору безпеки і оборони, а також підготовку засідань Ставки Верховного Головнокомандувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський увів у дію рішення РНБО про фінансування оборони у 2026 році

Нагадаємо, 27 липня 2021 року президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього було призначено Валерія Залужного. Хомчак став першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

РНБО (2338) Хомчак Руслан (246) Острянський Євгеній (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що, цього Беніного кадра не пристроять нову посаду?
показати весь коментар
14.10.2025 18:30 Відповісти
"...координацію діяльності сектору безпеки і оборони..." Джерело: https://censor.net/ua/n3579679

Невже почнуть будуватись такі фортифікаційні споруди, які треба військовим, а не такі, на яких крадуть (ямка 1м на1м і глибиною пів метра, а зверзу кілька гілок)?
показати весь коментар
14.10.2025 18:41 Відповісти
Не пройшло і 10-ти років!
показати весь коментар
14.10.2025 20:00 Відповісти
А що ж тепер з дружиною? Анною Коваленко? Закінчиться любов старога *******?
показати весь коментар
14.10.2025 20:19 Відповісти
Еех, найкращі кадри втрачаємо...
показати весь коментар
14.10.2025 20:30 Відповісти
 
 