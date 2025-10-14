Зеленський звільнив Хомчака з секретаріату РНБО, на його місце призначив заступника начальника Генштабу Острянського

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в РНБО. Новим першим заступником секретаря призначено генерал-майора Євгенія Острянського, який раніше обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

З посади першого заступника секретаря РНБО звільнено генерал-полковника Руслана Хомчака.

На його місце призначено генерал-майора Євгенія Острянського, який до цього обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що Острянський має понад 30 років військової служби. Він є фахівцем у сфері стратегічного планування та оборонного управління. В РНБО Острянський відповідатиме за військовий блок питань — координацію діяльності сектору безпеки і оборони, а також підготовку засідань Ставки Верховного Головнокомандувача.

Нагадаємо, 27 липня 2021 року президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього було призначено Валерія Залужного. Хомчак став першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.

